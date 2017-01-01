Откуда в Украину ввозят больше всего машин: ТОП-6 стран

Подержанных авто ввезли 347,5 тыс, на сумму 1,4 млрд долларов.

Только 16% из них - новые машины (65,3 тыс.) depositphotos.com

С начала года в Украину завезли уже 412,8 тыс. автомобилей общей стоимостью почти 2,6 млрд. долларов. Об этом сообщает Укравтопром.

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Интересно, что только 16% из них - новые машины (65,3 тыс.), на которые импортеры потратили $1,2 млрд. За 10 месяцев импорт новых авто вырос на 17%.

А вот подержанных авто ввезли 347,5 тыс, на сумму 1,4 млрд. долларов. Это рост в 3,8 раз за 10 месяцев.

ТОП-3 страны-импортеры новых авто в Украину

1 Япония - 13,6 тыс. штук

2 Румыния - 8,6 тыс.

3 Китай - 7 тыс.

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ТОП-3 страны-импортера б/у авто в Украину

1 Германия - 89 тыс.

2 Польша - 53,5 тыс.

3 Литва - 53,2 тыс.

Ранее публиковался ТОП-5 самых популярных б/у авто в Украине.