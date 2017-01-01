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Стало известно, кто первым в Украине заказал новый пикап Тesla Cybertruck

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Бывший чиновник уже внес предоплату в размере 100 долларов.
Неоднозначный дизайн пикапа Тesla Cybertruck не отпугнул покупателей
Неоднозначный дизайн пикапа Тesla Cybertruck не отпугнул покупателей
tesla

Неоднозначный дизайн пикапа Тesla Cybertruck не отпугнул покупателей, которые массово начали заказывать новинку со всех уголков планеты.

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Теперь же стало известно, что пикап заказали уже и из Украины. Первым покупателем из нашей страны, который объявил об этом публично, стал экс-мэр Новоднестровска Черновицкой области Руслан Панчишин.

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Об этом он заявил у себя в Facebook. Бывший чиновник уже внес предоплату в размере 100 долларов, а остаток суммы нужно будет оплатить, когда транспортное средство “сойдет с конвейера”.

А именно - в конце 2021 года. На данный момент ее цена составляет 39900 долларов. Дизайн чиновнику понравился.

Ранее сообщалось, что почему во время презентации пикапа Tesla разбилось стекло - комментарий Илона Маска.

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Теги: Тesla Cybertruck, политика, чиновник
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