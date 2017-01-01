Стало известно, кто первым в Украине заказал новый пикап Тesla Cybertruck

Бывший чиновник уже внес предоплату в размере 100 долларов.

Неоднозначный дизайн пикапа Тesla Cybertruck не отпугнул покупателей, которые массово начали заказывать новинку со всех уголков планеты.

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Теперь же стало известно, что пикап заказали уже и из Украины. Первым покупателем из нашей страны, который объявил об этом публично, стал экс-мэр Новоднестровска Черновицкой области Руслан Панчишин.

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Об этом он заявил у себя в Facebook. Бывший чиновник уже внес предоплату в размере 100 долларов, а остаток суммы нужно будет оплатить, когда транспортное средство “сойдет с конвейера”.

А именно - в конце 2021 года. На данный момент ее цена составляет 39900 долларов. Дизайн чиновнику понравился.

Ранее сообщалось, что почему во время презентации пикапа Tesla разбилось стекло - комментарий Илона Маска.