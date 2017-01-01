Рынок вырос на 17%: ТОП-10 самых популярных новых авто в ноябре в Украине

По сравнению с ноябрем прошлого года, в этом году зарегистрировали на 17% больше автомобилей.

За месяц зарегистрировано более 8,5 тысячи новых легковушек wikipedia.org

Читай также: В Киевской области за сутки поймали 23 пьяных водителя Декабрь только начался, а статистика продаж новых легковушек за ноябрь уже появилась. информацию опубликовал "Укравтопром". По сравнению с ноябрем прошлого года, в этом году зарегистрировали на 17% больше автомобилей (более 8,5 тысячи новых легковушек). ТОП-5 самых популярных новых легковушек в ноябре 1. Renault - 1700 авто (+50%) 2. Toyota - 1200 авто (+66%) 3. KIA - 750 авто (+21%) 4. Volkswagen - 580 авто Читай также: ТОП-5 самых частых нарушений украинских водителей с начала года - статистика 5. Skoda - 530 авто (-8%) 6. Hyundai - 440 авто (+0,5%) 7. Nissan - 361 авто (-47%) 8. Peugeot - 258 авто (+40%) 9. Mitsubishi - 254 авто (+24%) 10. Suzuki - 250 авто (+30%) Ранее сообщалось, откуда в Украину ввозят больше всего машин: ТОП-6 стран.

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