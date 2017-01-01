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Рынок вырос на 17%: ТОП-10 самых популярных новых авто в ноябре в Украине

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По сравнению с ноябрем прошлого года, в этом году зарегистрировали на 17% больше автомобилей.
За месяц зарегистрировано более 8,5 тысячи новых легковушек
За месяц зарегистрировано более 8,5 тысячи новых легковушек
wikipedia.org

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Декабрь только начался, а статистика продаж новых легковушек за ноябрь уже появилась. информацию опубликовал "Укравтопром".

По сравнению с ноябрем прошлого года, в этом году зарегистрировали на 17% больше автомобилей (более 8,5 тысячи новых легковушек).

ТОП-5 самых популярных новых легковушек в ноябре

1. Renault -  1700 авто (+50%)

2. Toyota - 1200 авто (+66%)

3. KIA - 750 авто (+21%)

4. Volkswagen - 580 авто

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5. Skoda - 530 авто (-8%)

6. Hyundai - 440 авто (+0,5%)

7. Nissan - 361 авто (-47%)

8. Peugeot - 258 авто (+40%)

9. Mitsubishi - 254 авто (+24%)

10. Suzuki - 250 авто (+30%)

Ранее сообщалось, откуда в Украину ввозят больше всего машин: ТОП-6 стран.

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Теги: статистика, новые авто, Украина
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