Рынок вырос на 17%: ТОП-10 самых популярных новых авто в ноябре в Украине
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Декабрь только начался, а статистика продаж новых легковушек за ноябрь уже появилась. информацию опубликовал "Укравтопром".
По сравнению с ноябрем прошлого года, в этом году зарегистрировали на 17% больше автомобилей (более 8,5 тысячи новых легковушек).
ТОП-5 самых популярных новых легковушек в ноябре
1. Renault - 1700 авто (+50%)
2. Toyota - 1200 авто (+66%)
3. KIA - 750 авто (+21%)
4. Volkswagen - 580 авто
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5. Skoda - 530 авто (-8%)
6. Hyundai - 440 авто (+0,5%)
7. Nissan - 361 авто (-47%)
8. Peugeot - 258 авто (+40%)
9. Mitsubishi - 254 авто (+24%)
10. Suzuki - 250 авто (+30%)
Ранее сообщалось, откуда в Украину ввозят больше всего машин: ТОП-6 стран.
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