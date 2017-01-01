ТОП-7 самых доступных новых внедорожников до 15 тысяч долларов
Кроссоверы имеют достаточно преимуществ, поэтому традиционно оказываются одним из самых популярных типов авто. Авто24 подготовило ТОП-5 самых доступных кроссоверов до 15 000 долларов.
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1. Chery Tiggo 2
Достаточно неплохой вариант как по цене, так и по характеристикам.
2. Lada 4x4
Привлекательно по цене, но начинка буквально из прошлого века. Со всеми последствиями.
3. Renault Stepway.
Европейский автомобиль за более чем разумные деньги да еще и с привлекательной внешностью и ореолом именитой французской марки.
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4. Renault Duster
Лидер продаж в своем классе в Украине. Достаточно надежный, неприхотливый и сравнительно бюджетный.
5. Chery Tiggo 3
Это авто любят за хорошую комплектацию при разумной цене. И он, как и другие модели этой китайской марки, оправдывает ожидания.
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6. Nissan Juke
Juke на рынке уже немало времени но все еще привлекает покупателей, благодаря цене. Не смотря на необычную внешность.
7. FAW X40
А это новинка. Технические характеристики вполне приемлемы и цена тоже.
Ранее был опубликован ТОП-10 самых популярных авто в октябре.
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