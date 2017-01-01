До 15 тысяч долларов достаточно предложений в категории кроссоверов.

ТОП-7 самых доступных новых внедорожников до 15 тысяч долларов

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ТОП-7 самых доступных новых внедорожников до 15 тысяч долларов

Кроссоверы имеют достаточно преимуществ, поэтому традиционно оказываются одним из самых популярных типов авто. Авто24 подготовило ТОП-5 самых доступных кроссоверов до 15 000 долларов.

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1. Chery Tiggo 2

Достаточно неплохой вариант как по цене, так и по характеристикам.

2. Lada 4x4

Привлекательно по цене, но начинка буквально из прошлого века. Со всеми последствиями.

3. Renault Stepway.

Европейский автомобиль за более чем разумные деньги да еще и с привлекательной внешностью и ореолом именитой французской марки.

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4. Renault Duster

Лидер продаж в своем классе в Украине. Достаточно надежный, неприхотливый и сравнительно бюджетный.

5. Chery Tiggo 3

Это авто любят за хорошую комплектацию при разумной цене. И он, как и другие модели этой китайской марки, оправдывает ожидания.

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6. Nissan Juke

Juke на рынке уже немало времени но все еще привлекает покупателей, благодаря цене. Не смотря на необычную внешность.

7. FAW X40

А это новинка. Технические характеристики вполне приемлемы и цена тоже.

Ранее был опубликован ТОП-10 самых популярных авто в октябре.