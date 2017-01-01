В США поймали полицейского пьяным за рулем

В отчете правоохранителей сообщается, что анализ крови и расследование в целом не проводилось из-за отсутствия состава преступления.

В США разгорелся скандал с пьяным полицейским, который заснул пьяным за рулем служебной машины в городе Аврора. Об этом сообщает ТСН, со ссылкой на ABCnews.

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Настоящий скандал разгорелся, когда выяснилось, что никаких следственных действий так и не было проведено.

В отчете правоохранителей сообщается, что анализ крови и расследование в целом не проводилось из-за отсутствия состава преступления и следов употребления алкоголя на месте. Тем не менее, за нарушение дисциплины полицейского понизили в звании и временно отправили в неоплачиваемый отпуск.

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Но из-за резонанса прокуратура города Авроры все же проведет полноценное независимое расследование относительно полицейского. Его результаты будут обнародованы, чтобы вернуть доверие граждан к управлению полиции.

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