Переключиться на мобильную версию
Тренды:

В США поймали полицейского пьяным за рулем

Комментариев: 0
В отчете правоохранителей сообщается, что анализ крови и расследование в целом не проводилось из-за отсутствия состава преступления.
Из-за резонанса прокуратура города Авроры все же проведет полноценное независимое расследование
Из-за резонанса прокуратура города Авроры все же проведет полноценное независимое расследование
Скриншот видео

В США разгорелся скандал с пьяным полицейским, который заснул пьяным за рулем служебной машины в городе Аврора. Об этом сообщает ТСН, со ссылкой на ABCnews.

Читай также: Илон Маск выиграл нашумевшее судебное дело из-за ссоры в Твиттере

Настоящий скандал разгорелся, когда выяснилось, что никаких следственных действий так и не было проведено. 

В отчете правоохранителей сообщается, что анализ крови и расследование в целом не проводилось из-за отсутствия состава преступления и следов употребления алкоголя на месте. Тем не менее, за нарушение дисциплины полицейского понизили в звании и временно отправили в неоплачиваемый отпуск.

Читай также: Агрессивный мужчина устроил скандал после отказа везти ребенка в такси без кресла

Но из-за резонанса прокуратура города Авроры все же проведет полноценное независимое расследование относительно полицейского. Его результаты будут обнародованы, чтобы вернуть доверие граждан к управлению полиции.

Ранее сообщалось, что Нефедов ответил на критику нашумевшего “калькулятора растаможки“.

Поделись:
Теги: полиция, США, скандал
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь