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Из-за праздников в Киеве разрешат парковаться с нарушениями - список улиц

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Решение связанно с проведением праздничных мероприятий в городе.
В некоторых частях Киева временно отменят действие знаков “Стоянка запрещена“
В некоторых частях Киева временно отменят действие знаков “Стоянка запрещена“
tsn.ua

В некоторых частях Киева временно отменят действие знаков “Стоянка запрещена“. Такое решение связанно с проведением праздничных мероприятий в городе. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

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Действовать разрешение будет с 24 декабря до 7 января. Авто можно будет парковать на этих участках.

  • ул. Большая Житомирская (от. ул. Олеся Гончара до ул. Владимирской),
  • ул. Михайловская,
  • ул. Олеся Гончара (от ул. Большая Житомирская до ул. Ярославов Вал),
  • ул. Стрелковая,
  • ул. Золотоворотская,
  • пров. Рыльский,
  • пров. Георгиевский,
  • ул. Рейтарская (от ул. Золотоворотской до ул. Олеся Гончара),
  • ул. Ярославов Вал (от ул. Олеся Гончара до ул. Владимирской),
  • ул. Прорезная,

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  • ул. Бориса Гринченко,
  • пров. Тараса Шевченко,
  • ул. Софиевская,
  • ул. Аллы Тарасовой,
  • пров. Михайловский (от ул. Софиевской до ул. Михайловской),
  • ул. Малая Житомирская,
  • ул. Трехсвятительская (от ул. Крещатик до дома №4 по ул. Трехсвятительской),
  • ул. Костельная,
  • ул. Владимирская (от ул. Большая Житомирская до пров. Десятинного и от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Прорезной).

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Теги: стоянка, штрафы, герои парковки, Киев
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