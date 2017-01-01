Из-за праздников в Киеве разрешат парковаться с нарушениями - список улиц

Решение связанно с проведением праздничных мероприятий в городе.

В некоторых частях Киева временно отменят действие знаков “Стоянка запрещена“. Такое решение связанно с проведением праздничных мероприятий в городе. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

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Действовать разрешение будет с 24 декабря до 7 января. Авто можно будет парковать на этих участках.

ул. Большая Житомирская (от. ул. Олеся Гончара до ул. Владимирской),

ул. Михайловская,

ул. Олеся Гончара (от ул. Большая Житомирская до ул. Ярославов Вал),

ул. Стрелковая,

ул. Золотоворотская,

пров. Рыльский,

пров. Георгиевский,

ул. Рейтарская (от ул. Золотоворотской до ул. Олеся Гончара),

ул. Ярославов Вал (от ул. Олеся Гончара до ул. Владимирской),

ул. Прорезная,

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ул. Бориса Гринченко,

пров. Тараса Шевченко,

ул. Софиевская,

ул. Аллы Тарасовой,

пров. Михайловский (от ул. Софиевской до ул. Михайловской),

ул. Малая Житомирская,

ул. Трехсвятительская (от ул. Крещатик до дома №4 по ул. Трехсвятительской),

ул. Костельная,

ул. Владимирская (от ул. Большая Житомирская до пров. Десятинного и от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Прорезной).

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