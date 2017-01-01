Из-за праздников в Киеве разрешат парковаться с нарушениями - список улиц
Решение связанно с проведением праздничных мероприятий в городе.
В некоторых частях Киева временно отменят действие знаков “Стоянка запрещена“. Такое решение связанно с проведением праздничных мероприятий в городе. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.
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Действовать разрешение будет с 24 декабря до 7 января. Авто можно будет парковать на этих участках.
- ул. Большая Житомирская (от. ул. Олеся Гончара до ул. Владимирской),
- ул. Михайловская,
- ул. Олеся Гончара (от ул. Большая Житомирская до ул. Ярославов Вал),
- ул. Стрелковая,
- ул. Золотоворотская,
- пров. Рыльский,
- пров. Георгиевский,
- ул. Рейтарская (от ул. Золотоворотской до ул. Олеся Гончара),
- ул. Ярославов Вал (от ул. Олеся Гончара до ул. Владимирской),
- ул. Прорезная,
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- ул. Бориса Гринченко,
- пров. Тараса Шевченко,
- ул. Софиевская,
- ул. Аллы Тарасовой,
- пров. Михайловский (от ул. Софиевской до ул. Михайловской),
- ул. Малая Житомирская,
- ул. Трехсвятительская (от ул. Крещатик до дома №4 по ул. Трехсвятительской),
- ул. Костельная,
- ул. Владимирская (от ул. Большая Житомирская до пров. Десятинного и от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Прорезной).
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