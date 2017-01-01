Стало известно, кто и зачем проехался на мотоцикле по воде Днепра

Сергею нужно было проехать по Днепру не менее 3 км и обязательно вернуться обратно на стартовую позицию.

На неделе в Сети появилось видео заезда мотоциклиста по воде Днепра. О необычном заезде рассказал Автоцентр.

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Выяснилось, что этот мотоциклист - мотокроссмен Сергей Совяк, член команды Spirit Racing Team, который решил поставить рекорд заезда по воде. Во всем мире подобное совершали несколько человек.

Сергею нужно было проехать по Днепру не менее 3 км и обязательно вернуться обратно на стартовую позицию. На постановку рекорда давалось три попытки.

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Вместо заявленных 3 км спортсмен проехал 5 км и стал первым, и пока единственным украинцем, который проехал по Днепру на обычном кроссовом мотоцикле!

По воде мотоцикл ехал со скоростью 60-70 км/час. У мотоцикла были небольшие лыжи, которые не держат мотоцикл на воде, а только увеличивают площадь контакта с водой.

Ранее сообщалось, что британский гонщик разогнал трактор до рекордной скорости - видео.