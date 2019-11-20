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Британский гонщик разогнал трактор до рекордной скорости - видео

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Необычное достижение зафиксировали эксперты Книги рекордов Гиннеса.
Трактор разогнали до 217,5 км/час
Трактор разогнали до 217,5 км/час
Скриншот видео

Британский мотогонщик поставил новый мировой рекорд скорости на тракторе. Об этом сообщает TheIndependent в Twitter.

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Необычное достижение зафиксировали эксперты Книги рекордов Гиннеса. Трактор разогнали до 217,5 км/час.

По условиям заезда, для фиксации мирового рекорда потребовалось взять среднюю скорость двух последовательных пробегов в противоположных направлениях, чтобы учесть переменные условия, такие как ветер или уклон.

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Трактор JBL Fastrac 8000, используемый для нового рекорда скорости, оснащен 7,2-литровым дизельным двигателем, модифицированным для обеспечения мощности около 1000 лошадиных сил и 2500 Нм крутящего момента.

Ранее сообщалось, что под Киевом задержали водителя с уровнем алкоголя в крови в 25 раз выше нормы.

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Теги: рекорд, трактор, Книга рекордов Гиннеса
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