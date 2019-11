Британский гонщик разогнал трактор до рекордной скорости - видео

Британский мотогонщик поставил новый мировой рекорд скорости на тракторе. Об этом сообщает TheIndependent в Twitter.

Необычное достижение зафиксировали эксперты Книги рекордов Гиннеса. Трактор разогнали до 217,5 км/час.

По условиям заезда, для фиксации мирового рекорда потребовалось взять среднюю скорость двух последовательных пробегов в противоположных направлениях, чтобы учесть переменные условия, такие как ветер или уклон.

Трактор JBL Fastrac 8000, используемый для нового рекорда скорости, оснащен 7,2-литровым дизельным двигателем, модифицированным для обеспечения мощности около 1000 лошадиных сил и 2500 Нм крутящего момента.

