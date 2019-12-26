По непонятным причинам владелец не ездил на нем 32 года - с 1986 года.

Крутой автомобиль DeLorean нашли в сарае после 30 лет простоя

Крутой автомобиль DeLorean нашли в сарае после 30 лет простоя

Автомобиль DeLorean DMC-12, аналогичный принявшему участие в фильме “Назад в будущее“, нашли заброшенным в сарае. Об этом сообщает ТопЖыр.

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По непонятным причинам владелец не ездил на нем 32 года - с 1986 года. Пробега авто - около 60 тыс. км. DeLorean DMC-12 сразу же выкупил коллекционер, в чьем гараже уже есть два таких авто.

Конечно, автомобиль ожидает тщательная реставрация. Всего в 1981-83 годах выпущено около 8500 таких машин.

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