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Крутой автомобиль DeLorean нашли в сарае после 30 лет простоя

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По непонятным причинам владелец не ездил на нем 32 года - с 1986 года.
Крутой автомобиль DeLorean нашли в сарае после 30 лет простоя
© topgir.com.ua
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Крутой автомобиль DeLorean нашли в сарае после 30 лет простоя
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Автомобиль DeLorean DMC-12, аналогичный принявшему участие в фильме “Назад в будущее“, нашли заброшенным в сарае. Об этом сообщает ТопЖыр.

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По непонятным причинам владелец не ездил на нем 32 года - с 1986 года. Пробега авто - около 60 тыс. км. DeLorean DMC-12 сразу же выкупил коллекционер, в чьем гараже уже есть два таких авто.

Конечно, автомобиль ожидает тщательная реставрация. Всего в 1981-83 годах выпущено около 8500 таких машин.

Ранее сообщалось, почему старый ВАЗ-2108 продают в два раза дороже своей цены.

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Теги: капсула времени, DeLorean DMC-12, интересные авто
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