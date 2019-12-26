Крутой автомобиль DeLorean нашли в сарае после 30 лет простоя
По непонятным причинам владелец не ездил на нем 32 года - с 1986 года.
Крутой автомобиль DeLorean нашли в сарае после 30 лет простоя
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Крутой автомобиль DeLorean нашли в сарае после 30 лет простоя
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Автомобиль DeLorean DMC-12, аналогичный принявшему участие в фильме “Назад в будущее“, нашли заброшенным в сарае. Об этом сообщает ТопЖыр.
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По непонятным причинам владелец не ездил на нем 32 года - с 1986 года. Пробега авто - около 60 тыс. км. DeLorean DMC-12 сразу же выкупил коллекционер, в чьем гараже уже есть два таких авто.
Конечно, автомобиль ожидает тщательная реставрация. Всего в 1981-83 годах выпущено около 8500 таких машин.
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