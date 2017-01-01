Один из 1946: В Украине сфотографировали редчайший новый спорткар Porsche

Porsche 911 Speedster оснащен 4,0-литровой 510-сильной шестеркой от купе GT3 и 6-ступенчатой МКПП.

В Украине засветился редкий лимитированный Porsche 911 Speedster. Об этом сообщает ТопЖыр.

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Автомобиль сфотографировали в Днепре. Всего выпущено только 1948 Porsche 911 Speedster (количество автомобилей совпадает с годом основания марки).

И машины совсем недешевые - от 269 тыс. евро в Европе. Конкретно этот спорткар получил еще и опционный пакет Heritage Edition, включающий особую окраску с номерами на дверях и отделку салона двухцветной кожей.

Porsche 911 Speedster оснащен 4,0-литровой 510-сильной шестеркой от купе GT3 и 6-ступенчатой МКПП. Он разгоняется до сотни за 4 с и может развить 310 км/ч.

Всего выпущено только 1948 Porsche 911 Speedster topgir.com.ua

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