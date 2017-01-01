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Ikarus начал выпускать свои первые электрические автобусы

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В Венгрии делают кузов и шасси, а электрическую начинку поставляют из Поднебесной.
Ikarus начал выпускать свои первые электрические автобусы
© auto.24tv.ua
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Ikarus начал выпускать свои первые электрические автобусы
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Знаменитый у нас венгерский производитель автобусов Ikarus снова начнет выпускать автобусы. Об этом сообщает Авто24.

После 15-летнего перерыва автобусы Ikarus появились на международной выставке Busworld Europe в Брюсселе. В конце прошлого года совместное венгерско-китайское предприятие IKARUS-CRRC представило свою первую модель Сity Pioneer.

Electrobus Europe Ltd - совместное предприятие Ikarus и китайского производителя CRRC. В Венгрии делают кузов и шасси, а электрическую начинку поставляют из Поднебесной.

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Единственная модель компании - Ikarus-CRRC 1311 U City Pioneer. Это 12-метровый городской низкопольный электробус. Он рассчитан на перевозку 79 пассажиров, из которых 28 сидячие.

Китайские аккумуляторы CATL емкостью 313 Ач заряжаются за 5-6 часов от станции на 60 кВт или всего за 2-3 от 150-киловаттной. Запаса хода хватает на пробег в 200 - 260 км.

Ранее сообщалось, что культовый DeLorean из “Назад в будущее“ превратили в крутой электрокар с автопилотом.

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Теги: Автобус, Икарус, Китай, электрокар
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