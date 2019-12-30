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В Сети продают редкий мотоцикл-самолет - видео

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Конечно, от самолета здесь только дизайн - летать мотоцикл не может.
Сначала этот аппарат назывался Litestar Autocycle, а позже - Pulse Autocycle
Сначала этот аппарат назывался Litestar Autocycle, а позже - Pulse Autocycle
eBay.com

В Сети продают раритетный самолет-мотоцикл, который, как ни странно выпускался серийно, хоть и небольшими партиями. Об этом сообщает Авто24.

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Необычное транспортное средство выпускали с 1984 по 1990 год. За это время выпустили 350 экземпляров. Сначала этот аппарат назывался Litestar Autocycle, а позже - Pulse Autocycle

Конечно, от самолета здесь только дизайн - летать мотоцикл не может. Аппарат имеет четыре колеса, однако боковые под “крыльями“ выполняют функцию вспомогательных. Под кузовом-фюзеляжем моторы устанавливались Yamaha 400 или Honda 450. В итоге получился своего рода мотоцикл, с крутым дизайном.

Ранее сообщалось, что легендарный городской автобус Ikarus 260 поставили на рельсы - видео.

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Теги: интересные авто, мотоцикл, самолет
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