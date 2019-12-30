В Сети продают редкий мотоцикл-самолет - видео

Конечно, от самолета здесь только дизайн - летать мотоцикл не может.

Сначала этот аппарат назывался Litestar Autocycle, а позже - Pulse Autocycle eBay.com

В Сети продают раритетный самолет-мотоцикл, который, как ни странно выпускался серийно, хоть и небольшими партиями. Об этом сообщает Авто24.

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Необычное транспортное средство выпускали с 1984 по 1990 год. За это время выпустили 350 экземпляров. Сначала этот аппарат назывался Litestar Autocycle, а позже - Pulse Autocycle

Конечно, от самолета здесь только дизайн - летать мотоцикл не может. Аппарат имеет четыре колеса, однако боковые под “крыльями“ выполняют функцию вспомогательных. Под кузовом-фюзеляжем моторы устанавливались Yamaha 400 или Honda 450. В итоге получился своего рода мотоцикл, с крутым дизайном.

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