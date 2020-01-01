С 1 апреля Украина перестанет пускать в страну автомобили с приднестровскими номерами

Сообщается, что для жителей приднестровского региона создали возможность получить нейтральные номера, для выезда в другие страны.

Молдова с 10 по 20 января уже ограничивала движение приднестровских авто в тестовом режиме wikipedia.org

Читай также: Юристы дали советы владельцам “евроблях“ на 2020 год

Уже с 1 апреля в Украину будет нельзя въехать на машине с номерами непризнанного Приднестровья. Об этом сообщает NewsMaker, со ссылкой на слова премьер-министра Молдовы Иона Кику.

По словам Кику, Молдова с 10 по 20 января уже ограничивала движение приднестровских авто через молдавско-украинскую границу в тестовом режиме, чтобы подготовиться к запрету.

Сообщается, что для жителей приднестровского региона создали возможность получить нейтральные номера, для выезда в другие страны.

Читай также: “Мама любит скорость“: Дубинский рассказал о своем скандальном Maserati

В свою очередь, непризнанное Приднестровье объявило, что с 24 января запретит автомобилям с молдавскими номерами, которыми управляют водители с молдавскими правами, пересекать приднестровский участок молдавско-украинской границы.

Ранее сообщалось, как обещают реформировать таможню.