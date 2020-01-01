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С 1 апреля Украина перестанет пускать в страну автомобили с приднестровскими номерами

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Сообщается, что для жителей приднестровского региона создали возможность получить нейтральные номера, для выезда в другие страны.
Молдова с 10 по 20 января уже ограничивала движение приднестровских авто в тестовом режиме
Молдова с 10 по 20 января уже ограничивала движение приднестровских авто в тестовом режиме
wikipedia.org

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Уже с 1 апреля в Украину будет нельзя въехать на машине с номерами непризнанного Приднестровья. Об этом сообщает NewsMaker, со ссылкой на слова премьер-министра Молдовы Иона Кику.

По словам Кику, Молдова с 10 по 20 января уже ограничивала движение приднестровских авто через молдавско-украинскую границу в тестовом режиме, чтобы подготовиться к запрету.

Сообщается, что для жителей приднестровского региона создали возможность получить нейтральные номера, для выезда в другие страны.

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В свою очередь, непризнанное Приднестровье объявило, что с 24 января запретит автомобилям с молдавскими номерами, которыми управляют водители с молдавскими правами, пересекать приднестровский участок молдавско-украинской границы.

Ранее сообщалось, как обещают реформировать таможню.

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Теги: Приднестровье, граница, номера
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