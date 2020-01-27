Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Редкий серийный лимузин ВАЗ продают за 5600 долларов

Комментариев: 2
Лимузин ВАЗ собирали мелкими партиями на мощностях предприятия “Лада-Консул“.
Редкий серийный лимузин ВАЗ продают за 5600 долларов
© auto.24tv.ua
Фото 1/7
Редкий серийный лимузин ВАЗ продают за 5600 долларов
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

А вы знали, что в в линейке ВАЗ-2110 был даже лимузин? В это трудно поверить, но такое авто действительно выпускалось. Один из экземпляров сейчас продают в Сети за за 5600 долларов.

Читай также: Made in Canada: В Канаде выставили на продажу редкий серийный пикап Нива

Лимузин ВАЗ собирали мелкими партиями на мощностях предприятия “Лада-Консул“. Название авто, кстати совпадает, с именем предприятия - ВАЗ-21109 “Консул“.

Автомобиль удлинен на 65 см по сравнению со стандартным седаном. Его задние двери стали длиннее, также появилась небольшая вставка между дверями. Также несколько изменена решетка радиатора.

Седан Лада оснащен стандартным 1,5-литровым 16-клапанным двигателем мощностью 93 л. с. Заявленный пробег именно этого авто - 60 тыс. км.

Ранее сообщалось, что уникальный бронеавтомобиль Аль Капоне продают по стоимости двух Rolls-Royce.

Поделись:
Теги: интересные авто, ВАЗ-2110, лимузин
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  27.01.2020, 18:12
Оценка:  0
гость
Родина твояя педоРасияя
гость  (аноним)  27.01.2020, 18:05
Оценка:  0
гость
Говно для быдляков
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь