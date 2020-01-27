Редкий серийный лимузин ВАЗ продают за 5600 долларов

Лимузин ВАЗ собирали мелкими партиями на мощностях предприятия “Лада-Консул“.

А вы знали, что в в линейке ВАЗ-2110 был даже лимузин? В это трудно поверить, но такое авто действительно выпускалось. Один из экземпляров сейчас продают в Сети за за 5600 долларов.

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Лимузин ВАЗ собирали мелкими партиями на мощностях предприятия “Лада-Консул“. Название авто, кстати совпадает, с именем предприятия - ВАЗ-21109 “Консул“.

Автомобиль удлинен на 65 см по сравнению со стандартным седаном. Его задние двери стали длиннее, также появилась небольшая вставка между дверями. Также несколько изменена решетка радиатора.

Седан Лада оснащен стандартным 1,5-литровым 16-клапанным двигателем мощностью 93 л. с. Заявленный пробег именно этого авто - 60 тыс. км.

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