Made in Canada: В Канаде выставили на продажу редкий серийный пикап Нива

Машину выпускали с 1990 по 1992 году на предприятии Lada Canada, наряду с обычными ВАЗ-2121.

В Канаде продают редчайший пикап Нива. Автомобиль не на ходу оценили в 1100 долларов. Чем интересна машина рассказал Автоцентр.

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Машину выпускали с 1990 по 1992 году на предприятии Lada Canada, наряду с обычными ВАЗ-2121. В основе авто лежит стандартная трехдверная Нива. У нее появилась грузовая платформа с откидным задним бортом, а фонари позаимствовали у Chevrolet Astro Van.

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Заднее стекло защищено стальной решеткой. У пикапов была улучшена внутренняя отделка, а комплектацию пополнили литые диски и люк в крыше.

Под капотом - стандартный 1,6-литровый двигатель ВАЗ мощностью 72 л. с. Не претерпели изменений и 5-ступенчатая МКПП и полноприводная трансмиссия.

Под капотом - стандартный 1,6-литровый двигатель ВАЗ мощностью 72 л. с. autocentre.ua

Заднее стекло защищено стальной решеткой autocentre.ua

Ранее сообщалось, что украденный Cadillac 1956 года с интересной историей вернули 106-летнему хозяину.