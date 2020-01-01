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Илон Маск озвучил последнюю машину из своего "тайного плана"

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Тесла может добавить минивэн большой вместимости в свой парк, прокомментировал планы глава компании Илон Маск.
"Мы должны довести производство аккумуляторов до сумасшедших уровней, которые люди даже не могут понять сегодня"
"Мы должны довести производство аккумуляторов до сумасшедших уровней, которые люди даже не могут понять сегодня"
Delo.ua

В ежеквартальном обращении к инвесторам на этой неделе генеральный директор Tesla Илон Маск озвучил последние идеи из своего “тайного плана“, сообщает 24tv.ua со ссылкой на inverse.

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Тайный план Маска был составлен в 2006 году и с тех пор успешно воплощался в жизнь. Со слов главы компании Тесла, только в 2016 году кое-что пришлось дополнить. Но интригу об оставшихся пунктах он держал и держит до последнего.

Как бы то ни было, в эту среду были сделаны два анонса. Кроме давно обещанного “Дня батарей“ в апреле, осталось презентовать еще один, последний, автомобиль.

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В данном случае речь идет о возможном выпуске минивэна Tesla. Но это может произойти только после того, как будет решен вопрос с аккумуляторами для тех машин Тesla, которые она уже выпускает.

Аналитики допускают, что Тесла готовит альтернативу долгосрочному сотрудничеству с компанией Panasonic.

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“Есть ли для нас смысл выпустить минивэн или похожий на Sprinter фургон? Возможно. Но, как я уже говорил, нам придется нарастить масштабы выпуска батарей до уровня, которого сейчас никто и представить не может, и это настоящая проблема“, – объяснил Илон Маск.

Про второй анонс - “День батарей“ - известно почти ничего. Создатель Тesla пообещал “взорвать мозг“ зрителям, но чем именно он готов удивить – пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что в США засняли нашумевший пикап Tesla Cybertruck - кто был в салоне.

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Теги: Tesla, минивэн, “День батарей“
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