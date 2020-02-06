Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Президент Зеленский представил долгожданное приложение "Дія" - что оно умеет

Комментариев: 1
Приложение достаточно простое и интуитивно понятное.
Президент Украины Владимир Зеленский презентовал долгообещанное мобильное приложение “Дія“
Президент Украины Владимир Зеленский презентовал долгообещанное мобильное приложение “Дія“
Скриншот facebook

В четверг, 6 февраля, в Киеве Президент Украины Владимир Зеленский презентовал долгообещанное мобильное приложение “Дія“. 

Читай также: Водитель согнал таксиста с паркоместа, вызав его на фальшивый адрес - видео

Идея приложение - перевести в онлайн государственные услуги и документы для украинцев, в рамках обещанной Зеленским на выборах “Украины в смартфоне“. Приложение уже доступно в в Apple Store и Google Play.

Сообщается, что приложение достаточно простое и интуитивно понятное. В самом приложении, по большому счету, нужно только зарегистрироваться. Если вы ввели правильно свои данные, оно автоматически подтянет вам туда ваши документы.

В самом приложении, по большому счету, нужно только зарегистрироваться
В самом приложении, по большому счету, нужно только зарегистрироваться
Скриншот facebook

Читай также: Украинцам разрешили растамаживать “евробляхи“ не выходя из дома

На данный момент приложение может:

  • отобразить водительское удостоверение;
  • отобразить свидетельство о регистрации транспортных средств, которые вам принадлежат;
  • авторизовать через BankID;
  • работать онлайн и автономно;
  • проверять валидности электронных документов через специальный QR-код.
  • онлайн-поддержку и чатбот.

Читай также: Как легко проверить наличие штрафов за нарушение ПДД

К зиме планируют также добавить функцию электронного паспорта - со смартфона можно будет удостоверять личность путешествуя по железной дороге, во время медицинского обслуживания, банковских операций и так далее. 

На этом разработчики не останавливаются и обещают новые функции:

“В целом наша цель - сделать так, чтобы все отношения с государством человек мог осуществлять с помощью обычного смартфона и Интернета“, -  добавил Президент.

Ранее сообщалось, что стало известно, как будет выглядеть электронное водительское удостоверение.

Поделись:
Теги: сервис, онлайн, Дія
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Сергей  (аноним)  06.02.2020, 14:52
Оценка:  0
Сергей
И не работает.... Ни я не смог, ни товарищ )))) Бабло наверное как обычно списали))) Но будем думать, что все исправят )))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь