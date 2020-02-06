Президент Зеленский представил долгожданное приложение "Дія" - что оно умеет
В четверг, 6 февраля, в Киеве Президент Украины Владимир Зеленский презентовал долгообещанное мобильное приложение “Дія“.
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Идея приложение - перевести в онлайн государственные услуги и документы для украинцев, в рамках обещанной Зеленским на выборах “Украины в смартфоне“. Приложение уже доступно в в Apple Store и Google Play.
Сообщается, что приложение достаточно простое и интуитивно понятное. В самом приложении, по большому счету, нужно только зарегистрироваться. Если вы ввели правильно свои данные, оно автоматически подтянет вам туда ваши документы.
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На данный момент приложение может:
- отобразить водительское удостоверение;
- отобразить свидетельство о регистрации транспортных средств, которые вам принадлежат;
- авторизовать через BankID;
- работать онлайн и автономно;
- проверять валидности электронных документов через специальный QR-код.
- онлайн-поддержку и чатбот.
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К зиме планируют также добавить функцию электронного паспорта - со смартфона можно будет удостоверять личность путешествуя по железной дороге, во время медицинского обслуживания, банковских операций и так далее.
На этом разработчики не останавливаются и обещают новые функции:
“В целом наша цель - сделать так, чтобы все отношения с государством человек мог осуществлять с помощью обычного смартфона и Интернета“, - добавил Президент.
Ранее сообщалось, что стало известно, как будет выглядеть электронное водительское удостоверение.
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