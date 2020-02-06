Президент Зеленский представил долгожданное приложение "Дія" - что оно умеет

Приложение достаточно простое и интуитивно понятное.

В четверг, 6 февраля, в Киеве Президент Украины Владимир Зеленский презентовал долгообещанное мобильное приложение “Дія“.

Читай также: Водитель согнал таксиста с паркоместа, вызав его на фальшивый адрес - видео

Идея приложение - перевести в онлайн государственные услуги и документы для украинцев, в рамках обещанной Зеленским на выборах “Украины в смартфоне“. Приложение уже доступно в в Apple Store и Google Play.

Сообщается, что приложение достаточно простое и интуитивно понятное. В самом приложении, по большому счету, нужно только зарегистрироваться. Если вы ввели правильно свои данные, оно автоматически подтянет вам туда ваши документы.

В самом приложении, по большому счету, нужно только зарегистрироваться Скриншот facebook

Читай также: Украинцам разрешили растамаживать “евробляхи“ не выходя из дома

На данный момент приложение может:

отобразить водительское удостоверение;

отобразить свидетельство о регистрации транспортных средств, которые вам принадлежат;

авторизовать через BankID;

работать онлайн и автономно;

проверять валидности электронных документов через специальный QR-код.

онлайн-поддержку и чатбот.

Читай также: Как легко проверить наличие штрафов за нарушение ПДД

К зиме планируют также добавить функцию электронного паспорта - со смартфона можно будет удостоверять личность путешествуя по железной дороге, во время медицинского обслуживания, банковских операций и так далее.

На этом разработчики не останавливаются и обещают новые функции:

“В целом наша цель - сделать так, чтобы все отношения с государством человек мог осуществлять с помощью обычного смартфона и Интернета“, - добавил Президент.

Ранее сообщалось, что стало известно, как будет выглядеть электронное водительское удостоверение.