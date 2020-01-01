Украинцам разрешили растамаживать "евробляхи" не выходя из дома

Новый онлайн - сервис позволит упростить процесс прохождения таможни и уменьшит зависимость автовладельцев от таможенных брокеров.

У украинских автовладельцев теперь есть опция электронного растаможивания ввозимых автомобилей youtube.com

В Украине у владельцев импортируемых автомобилей появилась возможность электронного декларирования своего транспортного средства, сообщает сайт Гостаможни.

Читай также: ТОП-5 самых популярных б/у авто в Украине в 2019 году

Государственная таможенная служба Украины сообщила о том, что граждане нашей страны теперь могут самостоятельно растаможивать ввозимые автомобили. Услуга, размещенная онлайн на сайте Гостаможни, призвана как облегчить процесс растаможивания, так и уменьшить затраты автовладельцев на услуги таможенных брокеров.

Зарегистрировавшись в “Личном кабинете“, владелец машины сможет самостоятельно задекларировать свое авто.

Читай также: Юристы дали советы владельцам “евроблях“ на 2020 год

Для этого при подаче предварительной таможенной декларации нужно будет внести на счет соответствующей таможни денежный залог в сумме таможенных платежей, которые надо будет оплатить при размещении автомобиля в режим свободного использования.

Если после ввоза автомобиля его таможенная стоимость увеличится, за авто придется доплатить.

Читай также: По словам Криклия, решение поможет украинским водителям избежать очередей

Изменения курса валют также влияют на процесс. Если поданную декларацию не зарегистрируют в течение дня, то при изменении курса валюты ее нужно будет подавать заново.

Также с помощью онлайн-сервиса можно оформлять предварительную и основную декларацию, отслеживать статус, получать уведомления в процессе оформления, прикреплять документы и изображения, а также получать оформленную грузовую таможенную декларацию (ГТД) или карточку отказа в цифровом формате.

Ранее сообщалось, стоит ли ждать владельцам “евроблях“ выгодную растаможку в 2020 году.