Первый украинский спорткар был с вертолетным двигателем

На счету гоночного автомобиля ХАДИ - 7, построенного в 1966 году, было четыре всесоюзных рекорда.

Оказывается, первый украинский автомобиль, преодолевший порог 300 км/час, был построен в Харькове в 1966 году.

Об этом напомнило издание Depo.Закарпаття со ссылкой на группу “Украинские автомобили“ в Фейсбуке.

Рассчетная скорость для этого автомобиля была 400 км/час zak.depo.ua

Читай также: Редчайший прототип: В Сети продают 6-колесный советский внедорожник за 450 000 $

Это был автомобиль ХАДИ-7 с авиационным газотурбинным двигателем ГТД-350 мощностью 400 л.с.

На счету автомобиля ХАДИ-7, построенного в 1966 году, было 4 всесоюзных рекорда:

в 1966г на дистанции 0,5км с места – 101км/час

на дистанции 1км с места – 160,6км/час

в 1967г на дистанции 0,5км с места – 102,9км/час

на дистанции 0,5км с места – 112,8км/час

В Харьковском автомобиле - дорожном институте с 1953 года работает Лаборатория скоростных автомобилей mmr.net.ua

Читай также: ТЕСТ: Это серийная машина, уникальный образец или раритет?

В Бюро рассчитывали достичь 400 км/час. Заезд проходил на аэродроме летного училища в Чугуеве. Не хватило длины полосы, чтобы должным образом разогнаться. Расчетная скорость не была достигнута. Стартовав с места, автомобиль ХАДИ - 7 максимально использовал дистанцию, но развил 320 км/час.

В.К. Никитин с помощью деревянной модели автомобиля, рассказывает студентам идею гоночного авто statusquo.tilda.ws

Читай также: “Совершенство с первого авто“: Первый спорткар Энцо Феррари выставили на аукцион

История гоночных автомобилей, созданных в Харькове, начинается в 1951 году с автогонщика В.К. Никитина и первых рекордно-гоночных автомобилей Харьков-5 и Харьков-6

Далее была работа в Харьковском автомобильно-дорожном институте (ХАДИ) в должности старшего механика в Студенческом Проектно-Конструкторском Бюро при Лаборатории скоростных автомобилей.

Читай также: Грузовик, фургон, пикап: ТОП-5 неизвестных прототипов “Запорожца“

На автомобилях “Харьков“ и “ХАДИ“, созданных в этом бюро, было установлено 42 рекорда скорости, из которых 16 превышали мировые достижения.

Ранее сообщалось, что Ferrari, Ford, Audi и другие: ТОП-5 первых автомобилей легендарных марок.