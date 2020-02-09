Первый украинский спорткар был с вертолетным двигателем
Оказывается, первый украинский автомобиль, преодолевший порог 300 км/час, был построен в Харькове в 1966 году.
Об этом напомнило издание Depo.Закарпаття со ссылкой на группу “Украинские автомобили“ в Фейсбуке.
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Это был автомобиль ХАДИ-7 с авиационным газотурбинным двигателем ГТД-350 мощностью 400 л.с.
На счету автомобиля ХАДИ-7, построенного в 1966 году, было 4 всесоюзных рекорда:
- в 1966г на дистанции 0,5км с места – 101км/час
- на дистанции 1км с места – 160,6км/час
- в 1967г на дистанции 0,5км с места – 102,9км/час
- на дистанции 0,5км с места – 112,8км/час
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В Бюро рассчитывали достичь 400 км/час. Заезд проходил на аэродроме летного училища в Чугуеве. Не хватило длины полосы, чтобы должным образом разогнаться. Расчетная скорость не была достигнута. Стартовав с места, автомобиль ХАДИ - 7 максимально использовал дистанцию, но развил 320 км/час.
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История гоночных автомобилей, созданных в Харькове, начинается в 1951 году с автогонщика В.К. Никитина и первых рекордно-гоночных автомобилей Харьков-5 и Харьков-6
Далее была работа в Харьковском автомобильно-дорожном институте (ХАДИ) в должности старшего механика в Студенческом Проектно-Конструкторском Бюро при Лаборатории скоростных автомобилей.
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На автомобилях “Харьков“ и “ХАДИ“, созданных в этом бюро, было установлено 42 рекорда скорости, из которых 16 превышали мировые достижения.
Ранее сообщалось, что Ferrari, Ford, Audi и другие: ТОП-5 первых автомобилей легендарных марок.
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