Культовые авто из голливудских боевиков засняли на улицах Киева

На фоне украинских вывесок и объявлений были замечены типичные американские автомобили, которые часто можно увидеть в голливудских боевиках.

Полицейский Chevrolet Caprice 1992 года на украинских номерах сфотографировали в центре Киева topgir.com.ua

В Киеве заметили необычные авто для нашей столицы, сообщает Топжыр.

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Среди бела дня на фоне украинских вывесок и объявлений были замечены типичные американские автомобили, которые часто можно увидеть в голливудских боевиках. Скорее всего такая концентрация машин в одном месте имела отношение к кинематографии.

Полицейский седан Chevrolet Caprice 1992 года - неотъемлемая часть полицейских боевиков 90 - х годов topgir.com.ua

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В объектив внимательных автолюбителей попали полицейский Chevrolet Caprice 1992 года на украинских номерах. Также такси Chevrolet Impala 1994 с нью - йоркским номером и Ford Crown Victoria 1992.

Это классические заднеприводные полноразмерные седаны.

Такси Chevrolet Impala 1994 с нью - йоркским номером, набирает 100 км/ час за 7,6 с topgir.com.ua

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Оба Шевроле оснащены 5,7-литровым двигателем V8, но в Caprice он мощностью 200 л. с., разгон до 100 за 10.5 с и максимальная скорость 190 км/час . А у Impala, которая является ничем иным как спортивной модификацией Chevrolet Caprice - мощность 260 л. с., 100 км/час набирает за 7,6 с, а максимальная скорость равна 225 км/ч.

Ford Crown Victoria 1992 на американских регистрационных номерах, его максимальная скорость не превышает 200 км topgir.com.ua

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У Ford Crown Victoria 213-сильный двигатель V8 объемом 4,6 л., разгоняется до 100 км/час за 9,8 с и развивает максимум 200 км/ч.

Необычные машины в центре столицы обратили на себя внимание прохожих своей узнаваемостью и фотогеничностью topgir.com.ua

Ранее сообщалось, что в Киеве произошла полицейская погоня со стрельбой за иностранным Range Rover.