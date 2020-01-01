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Культовые авто из голливудских боевиков засняли на улицах Киева

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На фоне украинских вывесок и объявлений были замечены типичные американские автомобили, которые часто можно увидеть в голливудских боевиках.
Полицейский Chevrolet Caprice 1992 года на украинских номерах сфотографировали в центре Киева
Полицейский Chevrolet Caprice 1992 года на украинских номерах сфотографировали в центре Киева
topgir.com.ua

В Киеве заметили необычные авто для нашей столицы, сообщает Топжыр.

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Среди бела дня на фоне украинских вывесок и объявлений были замечены типичные американские автомобили, которые часто можно увидеть в голливудских боевиках. Скорее всего такая концентрация машин в одном месте имела отношение к кинематографии.

Полицейский седан Chevrolet Caprice 1992 года - неотъемлемая часть полицейских боевиков 90 - х годов
Полицейский седан Chevrolet Caprice 1992 года - неотъемлемая часть полицейских боевиков 90 - х годов
topgir.com.ua

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В объектив внимательных автолюбителей попали полицейский Chevrolet Caprice 1992 года на украинских номерах. Также такси Chevrolet Impala 1994 с нью - йоркским номером и Ford Crown Victoria 1992.

Это классические заднеприводные полноразмерные седаны.

Такси Chevrolet Impala 1994 с нью - йоркским номером, набирает 100 км/ час за 7,6 с
Такси Chevrolet Impala 1994 с нью - йоркским номером, набирает 100 км/ час за 7,6 с
topgir.com.ua

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Оба Шевроле оснащены 5,7-литровым двигателем V8, но в Caprice он мощностью 200 л. с., разгон до 100 за 10.5 с и максимальная скорость 190 км/час . А у Impala, которая является ничем иным как спортивной модификацией Chevrolet Caprice - мощность 260 л. с., 100 км/час набирает за 7,6 с, а максимальная скорость равна 225 км/ч.

Ford Crown Victoria 1992 на американских регистрационных номерах, его максимальная скорость не превышает 200 км
Ford Crown Victoria 1992 на американских регистрационных номерах, его максимальная скорость не превышает 200 км
topgir.com.ua

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У Ford Crown Victoria 213-сильный двигатель V8 объемом 4,6 л., разгоняется до 100 км/час за 9,8 с и развивает максимум 200 км/ч.

Необычные машины в центре столицы обратили на себя внимание прохожих своей узнаваемостью и фотогеничностью
Необычные машины в центре столицы обратили на себя внимание прохожих своей узнаваемостью и фотогеничностью
topgir.com.ua

Ранее сообщалось, что в Киеве произошла полицейская погоня со стрельбой за иностранным Range Rover.

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Теги: Chevrolet Impala, Ford Crown Victoria, Chevrolet Caprice
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