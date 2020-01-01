Культовые авто из голливудских боевиков засняли на улицах Киева
В Киеве заметили необычные авто для нашей столицы, сообщает Топжыр.
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Среди бела дня на фоне украинских вывесок и объявлений были замечены типичные американские автомобили, которые часто можно увидеть в голливудских боевиках. Скорее всего такая концентрация машин в одном месте имела отношение к кинематографии.
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В объектив внимательных автолюбителей попали полицейский Chevrolet Caprice 1992 года на украинских номерах. Также такси Chevrolet Impala 1994 с нью - йоркским номером и Ford Crown Victoria 1992.
Это классические заднеприводные полноразмерные седаны.
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Оба Шевроле оснащены 5,7-литровым двигателем V8, но в Caprice он мощностью 200 л. с., разгон до 100 за 10.5 с и максимальная скорость 190 км/час . А у Impala, которая является ничем иным как спортивной модификацией Chevrolet Caprice - мощность 260 л. с., 100 км/час набирает за 7,6 с, а максимальная скорость равна 225 км/ч.
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У Ford Crown Victoria 213-сильный двигатель V8 объемом 4,6 л., разгоняется до 100 км/час за 9,8 с и развивает максимум 200 км/ч.
Ранее сообщалось, что в Киеве произошла полицейская погоня со стрельбой за иностранным Range Rover.
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