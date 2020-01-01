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Иронично: в Финляндии вводится штаф за медленную езду

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Выявлять ползущие автомобили смогут с помощью камер контроля скорости.
В будущем, если двигаться медленнее, чем предусмотрено дорожным знаком, можно получить штраф на 100 евро
В будущем, если двигаться медленнее, чем предусмотрено дорожным знаком, можно получить штраф на 100 евро
verkkouutiset.fi

В Финляндии вводится ограничение минимальной скорости. Об этом сообщил начальник полицейского центра безопасности дорожного движения Деннис Пастерштейн в Twitter и опубликовал фотографию нового знака.

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Новый закон призван бороться с медленно едущими автомобилями, которые могут препятствовать потоку движения и создавать аварийные ситуации. Способствовать выявлению таких водителей будут камеры контроля скорости.

Ограничение собираются применять на некоторых отдельных участках шоссе, пишет издание verkkouutiset. Например, на кольцевых дорогах с несколькими полосами движения могут установить скорость, “которую нельзя снижать, если этого не требует ситуация с дорожным движением“.

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Соответствующий закон вступит в силу с июня после принятия Новых правил дорожного движения. В будущем, если двигаться медленнее, чем предусмотрено дорожным знаком, можно получить штраф на 100 евро.

Скриншот Twitter

Ранее сообщалось, что в Украине началась борьба с нарушителями, не пропускающими спецтранспорт.

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Теги: Финляндия, ограничение минимальной скорости, Кодекс о дорожном движении
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