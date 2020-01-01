Регистрация ГБО в Украине в 2020 году - Понятная инструкция

Если есть возможность порядочно сэкономить, почему бы ей не воспользоваться.

Как мы уже писали ранее, ставить газобалонное оборудование в Украине не стесняются даже владельцы очень дорогих авто. Действительно, если есть возможность порядочно сэкономить, почему бы ей не воспользоваться. Что нужно сделать, чтобы перерегистрировать автомобиль после установки ГБО, разобралась редакция Bigmir.net.

Регистрация ГБО в Украине в 2020 году - все нюансы

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После установки ГБО, автомобиль нужно перерегистрировать. Для этого нужно доказать, что после переоборудования автомобиль отвечает требованиям безопасности дорожного движения.

Раньше для этого нужно было пригнать машину в сервисный центр МВД. Сейчас правила упростили.

Нужное свидетельство должно выдать предприятие, которое установило ГБО.

С этим сертификатом и другими документами (смотрите ниже) нужно в течение 10 дней после переоборудования обратиться в Сервисный центр МВД. Там владельцу модернизированного авто выдадут новое свидетельство о регистрации с внесенными данными об оборудовании.

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Документы для регистрации ГБО

Паспорт гражданина Украины (если это ID-картка - возьмите еще справку о регистрации места проживания).

Идентификационный код

Квитанции об оплате административной услуги и бланковой/ специальной продукции.

Акт приема/ передачи авто (выдает предприятие, на котором установили ГБО).

Свидетельство о согласовании конструкции (выдает предприятие, на котором установили ГБО).

Акт технической экспертизы (выдает предприятие, на котором установили ГБО, или организация из списка на сайте МВД).

Сертификат соответствия конструкции (только для автобусов).

Приказ начальника предприятия о назначении ответственного лица (только для юрлиц).

Пригонять само авто в центр по новым правилам больше не нужно.

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Купили б/у авто с незарегистрированным ГБО

Если у б/у авто не внесено в техпаспорст наличие ГБО, вам нужно обратиться в организвацию, которая установила оборудование с требованием предоставить необходимые документы.

Сколько стоит вписать ГБО в техпаспорт 2020 года в Украине

Стоит перерегистрация 372 грн (для отечественного авто) и 409 грн (для иномарки).

Штраф за несвоевременную пререгистрацию - 170 грн.

Список необходимых документов для перерегистрации машины с ГБО hsc.gov.ua

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