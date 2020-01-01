В Украине за 2019 год на иномарки потратили рекордную сумму долларов

Среди импортированных за весь прошедший год легковых автомобилей старых машин оказалось в 4,7 раза больше, чем новых.

Больше всего автомашин с пробегом привезли из Германии Скриншот youtube

В течение 2019 года в Украину импортировали легковых автомобилей на сумму свыше 3,6 млрд долларов, сообщает Укравтопром.

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Это в 2,4 раза больше, чем в предыдущем 2018 году. Всего было ввезено около 544 тысяч иномарок. Основную часть импорта составили автомобили с пробегом.

Количество подержанных авто составило 448,4 тысячи единиц. Что почти в три раза больше, чем в 2018 году. Закупки новых легковых машин выросли на 28% до 95, 6 тысяч автомобилей.

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Авто с пробегом чаще всего везли из Германии - таких легковушек оказалось 118,6 тысяч. Немецкие б/у автомобили обошлись украинцам в 535 900 000 долларов.

Новые машины в 2019 году наши сограждане чаще всего предпочитали покупать у японских автопроизводителей. Из этой страны было ввезено 19,4 тысячи единиц нового легкового транспорта на сумму 469 300 000 долларов.

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