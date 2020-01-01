В Киеве на спецплощадку отправили автомобиль с детьми в салоне

Полностью тонированные стекла не позволили инспекторам по парковке увидеть в салоне детей.

Полностью тонированные стекла не позволили инспекторам по парковке увидеть в салоне детей facebook.com

В Киеве на эвакуатор погрузили авто с детьми, сообщает Авто24 со ссылкой на Facebook Инспекции по парковке.

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В Киеве автомобиль с полностью тонированными стеклами был эвакуирован инспекторами по парковке. Оказалось, что на заднем сидении находились дети, которых там закрыли родители.

Родители, обнаружив отсутствие автомобиля обратились в Управление патрульной полиции. Эвакуатор догнали. Детей выпустили. А так как водитель находился на месте, автомобиль пришлось выгрузить. Выписали постановление.

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В Украине запрещено поднимать автомобиль, если в нем находятся люди. Но также установлены правила и для тонирования стекол:

лобовое стекло – полоса вверху стекла с пропускной способностью не менее 75;

боковые стекла – полная тонировка с пропускной способностью не менее 70%;

заднее стекло – ограничения не предусмотрены.

В Киеве детей эвакуировали вместе с автомобилем facebook.com

Ранее сообщалось, что в Киеве эвакуируют автомобили в течении 2-3 минут - видео.