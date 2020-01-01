В Киеве на спецплощадку отправили автомобиль с детьми в салоне
В Киеве на эвакуатор погрузили авто с детьми, сообщает Авто24 со ссылкой на Facebook Инспекции по парковке.
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В Киеве автомобиль с полностью тонированными стеклами был эвакуирован инспекторами по парковке. Оказалось, что на заднем сидении находились дети, которых там закрыли родители.
Родители, обнаружив отсутствие автомобиля обратились в Управление патрульной полиции. Эвакуатор догнали. Детей выпустили. А так как водитель находился на месте, автомобиль пришлось выгрузить. Выписали постановление.
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В Украине запрещено поднимать автомобиль, если в нем находятся люди. Но также установлены правила и для тонирования стекол:
- лобовое стекло – полоса вверху стекла с пропускной способностью не менее 75;
- боковые стекла – полная тонировка с пропускной способностью не менее 70%;
- заднее стекло – ограничения не предусмотрены.
Ранее сообщалось, что в Киеве эвакуируют автомобили в течении 2-3 минут - видео.
Полная версия правил