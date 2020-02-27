В Киеве новый Rolls-Royce Phantom был сфотографирован возле дома президента
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Paparazzi Киева не дремлят. Возле дома, в котором живет президент Зеленский, был обнаружен и сфотографирован Rolls-Royce Phantom, новый, на учете стоит не более двух недель, сообщает topgir.
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Это восьмое поколение Rolls-Royce Phantom и второе, выпущенное компанией Rolls-Royce под управлением BMW.
Автомобиль имеет снаряженную массу 2,6 тонны. Производительность двигателя V12 объемом 6,75 литра составляет 571 л.с. с 900 Нм крутящего момента. Максимальная скорость 250 км/ч. Разгон до 100 км/ч происходит за 5,3 секунды.
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Электронная архитектура автомобиля включает в себя ночное видение, активный круиз - контроль, систему четырех камер с панорамным видом и лазерные фары с дальностью света более 600 метров.
Phantom VIII собирается вручную на заводе Rolls-Royce в Гудвуде, Западный Суссекс , Англия. В Украине его можно купить от 16 миллионов гривен.
Ранее сообщалось, что в Украине начали переводить на газ даже люксовые авто.
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