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В центре Киева засняли муторную погрузку автомобиля на эвакуатор: Видео

Комментариев: 1
В столице для быстрой очистки улиц от неправильно припаркованных автомобилей были закуплены скоростные эвакуаторы.
На время погрузки автомобиль - нарушитель и вилочный погрузчик вместе перекрыли половину дороги
На время погрузки автомобиль - нарушитель и вилочный погрузчик вместе перекрыли половину дороги
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В Киеве длительный процесс захвата колес автомобиля скоростным вилочным эвакуатором засняли на видео, сообщает Авто24.

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В столице для быстрой очистки улиц от неправильно припаркованных автомобилей были закуплены соответствующие эвакуаторы. Но работа с этой техникой требует немалой сноровки и опыта. Ведь для того, чтобы не повредить автомобиль вилы нужно выпускать только со строго параллельного положения эвакуатора.

На практике новые скоростные эвакуаторы, которые должны справляться с автомобилем - нарушителем за 1 - 2 минуты, не всегда могут захватить колеса с первого раза.

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Видео с эвакуацией VW Touareg длится мучительных 7 минут. Именно столько понадобилось киевскому вилочному погрузчику, чтобы добиться правильного захвата колес автомобиля.

Ранее сообщалось, что делать, если эвакуировали авто - опубликованы новые правила.

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Теги: VW Touareg, вилочный погрузчик, Инспекция по парковке
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  27.02.2020, 16:23
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гость
А что так можно, без полиции спи**дить автомобиль?
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