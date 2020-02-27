В центре Киева засняли муторную погрузку автомобиля на эвакуатор: Видео
В Киеве длительный процесс захвата колес автомобиля скоростным вилочным эвакуатором засняли на видео, сообщает Авто24.
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В столице для быстрой очистки улиц от неправильно припаркованных автомобилей были закуплены соответствующие эвакуаторы. Но работа с этой техникой требует немалой сноровки и опыта. Ведь для того, чтобы не повредить автомобиль вилы нужно выпускать только со строго параллельного положения эвакуатора.
На практике новые скоростные эвакуаторы, которые должны справляться с автомобилем - нарушителем за 1 - 2 минуты, не всегда могут захватить колеса с первого раза.
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Видео с эвакуацией VW Touareg длится мучительных 7 минут. Именно столько понадобилось киевскому вилочному погрузчику, чтобы добиться правильного захвата колес автомобиля.
Ранее сообщалось, что делать, если эвакуировали авто - опубликованы новые правила.
Полная версия правил