В центре Киева засняли муторную погрузку автомобиля на эвакуатор: Видео

В столице для быстрой очистки улиц от неправильно припаркованных автомобилей были закуплены скоростные эвакуаторы.

На время погрузки автомобиль - нарушитель и вилочный погрузчик вместе перекрыли половину дороги facebook.com

В Киеве длительный процесс захвата колес автомобиля скоростным вилочным эвакуатором засняли на видео, сообщает Авто24.

Читай также: Погрузить за 60 секунд: В Киеве засняли супербыстрые эвакуаторы - видео

В столице для быстрой очистки улиц от неправильно припаркованных автомобилей были закуплены соответствующие эвакуаторы. Но работа с этой техникой требует немалой сноровки и опыта. Ведь для того, чтобы не повредить автомобиль вилы нужно выпускать только со строго параллельного положения эвакуатора.

На практике новые скоростные эвакуаторы, которые должны справляться с автомобилем - нарушителем за 1 - 2 минуты, не всегда могут захватить колеса с первого раза.

Читай также: За какие нарушения эвакуируют автомобили - список правил

Видео с эвакуацией VW Touareg длится мучительных 7 минут. Именно столько понадобилось киевскому вилочному погрузчику, чтобы добиться правильного захвата колес автомобиля.

Ранее сообщалось, что делать, если эвакуировали авто - опубликованы новые правила.