Сэкономить не получится: Сверхмощные зарядки электрокаров оказались дороже топлива

Менее скоростные терминалы для подзарядки электрокара обойдутся гораздо дешевле.

Ускоренная зарядка электромобиля Audi e-tron может обойтись дороже, чем заправка дизельных авто Q7, сообщает ТСН авто.

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В Великобритании вычислили, что заправка электрокара от точки на 350 кВт владельцу обойдется в 45,89 фунта стерлингов, или каждая миля поездки будет стоить 34 пенса. При этом миля пробега Audi Q7 50 TDI на дизельной тяге обойдется владельцу в 22 пенса.

Однако, если использовать менее скоростные терминалы для подзарядки электрокара, то тут уже затраты на электроэнергию станут значительно меньше. Например, зарядка электромобиля от точки в 150 кВт обойдется в 23,28 фунта стерлингов, от 50 кВт — в 15,30 фунта стерлингов, а от 22-киловаттного — 6,32 фунта стерлингов.

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Кроссоверы Audi e-tron выпускаются с двумя емкостями батарей: на 71 и 95 кВт - час. Соответственно и силовая установка развивает в одном случае 313, а в другом - 360 лошадиных сил.

Ранее сообщалось, что беспроводные зарядки для электромобилей могут появиться в 2020 году: Видео.