Электрический Jaguar Land Rover будет спокоен и перемещаться в городе: Концепт
Автомобиль будущего представила компания Jaguar, сообщает 24техно со ссылкой на пресс - службу jaguarlandrover.
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В Ковентри концептуальный городской автомобиль Project Vector продемонстрировала британская компания, специализирующаяся на производстве лимузинов класса «люкс», спортивных купе и гоночных авто.
Новинка полностью соответствует задачам, поставленным миссией Destination Zero перед городским транспортом: ноль выбросов, ноль аварий, ноль заторов.
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В четырехметровом автомобиле все внутреннее пространство принадлежит пассажирам, что делает возможным и коммерческое использование этого авто, например, доставка “на последней миле“.
Аккумуляторные батареи и компоненты трансмиссии спрятаны в низкий пол. Автомобиль подготовлен для автономного вождения. Просто вопрос поездок без водителя еще не урегулирован британским законодательством.
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Project Vector был разработан в Национальном центре инноваций в автомобилестроении. Предполагается, что при содействии городских властей в конце 2021 года он выйдет на улицы Ковентри в качестве живой лаборатории новой городской мобильности.
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