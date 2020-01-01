Электрический Jaguar Land Rover будет спокоен и перемещаться в городе: Концепт

В рамках миссии Destination Zero компания Jaguar разработала концепт городского автомобиля Project Vector.

Электромобиль Project Vector разработан для совместных поездок или каршеринга ecotechnica

Автомобиль будущего представила компания Jaguar, сообщает 24техно со ссылкой на пресс - службу jaguarlandrover.

Читай также: Кабина для одного: Создатель гоночных болидов разработал тихоходный ситикар

В Ковентри концептуальный городской автомобиль Project Vector продемонстрировала британская компания, специализирующаяся на производстве лимузинов класса «люкс», спортивных купе и гоночных авто.

Новинка полностью соответствует задачам, поставленным миссией Destination Zero перед городским транспортом: ноль выбросов, ноль аварий, ноль заторов.

Читай также: На аукцион выставили уникальный автомобиль с двумя “рулями“

В четырехметровом автомобиле все внутреннее пространство принадлежит пассажирам, что делает возможным и коммерческое использование этого авто, например, доставка “на последней миле“.

Аккумуляторные батареи и компоненты трансмиссии спрятаны в низкий пол. Автомобиль подготовлен для автономного вождения. Просто вопрос поездок без водителя еще не урегулирован британским законодательством.

Читай также: Главные автоновинки 2020 года: ТОП-10

Project Vector был разработан в Национальном центре инноваций в автомобилестроении. Предполагается, что при содействии городских властей в конце 2021 года он выйдет на улицы Ковентри в качестве живой лаборатории новой городской мобильности.

Ранее сообщалось, что Sony представил свой первый электрокар.