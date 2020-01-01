Беспроводные зарядки для электромобилей могут появиться в 2020 году: Видео

Перед внедрением беспроводных зарядок необходимо выработать единый стандарт для всех выпускаемых электромобилей.

2020 год будет критическим для введения беспроводной зарядки электромобилей somagnews

В связи с растущим спросом на электромобили проблема беспроводной зарядки выходит на первый план, сообщает somagnews со ссылкой на отчет CNET.

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Беспроводная зарядка для электромобилей сделает этот вид транспорта более комфортным и привлекательным.

В этой связи необходимо решить два важных вопроса. Первый - технический. Для этого понадобится переоборудовать электромобили и построить новые зарядные станции. К слову, о том, что использование электромобилей неизбежно приведет к идее использования беспроводной зарядки говорили в компании BMW еще в 2017 году.

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И вот тут возникает вторая проблема - необходимость введения единого стандарта для всех автомобилей. Не разработав единые требования, можно получить ситуацию, когда нельзя будет зарядить, например, Теслу на зарядной станции BMW.

Специалисты считают 2020 год критическим для введения беспроводной зарядки. Поэтому выработкой необходимого стандарта сейчас вплотную занимается Общество инженеров автомобильной промышленности.

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