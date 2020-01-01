Суперпарковка для суперкара: В Нидерландах Lamborghini застряла в большой луже
Патрульная служба Нидерландов посреди поля обнаружила припаркованный на водной поверхности канала элитный суперкар, сообщает Автоцентр.
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Мощный Lamborghini Aventador стоял ниже уровня земли, зажатый берегами небольшого канала. Тормозной путь, очевидно, пролегал над водой канала. Прибывшие службы ни в салоне авто, ни рядом с машиной никого не обнаружили, но впоследствии выяснили подробности ситуации.
Все дело в свадьбе. Счастливо избежав встречи с деревом, водитель просто бросил свое средство для передвижения стоимостью от полумиллиона долларов посреди поля и отправился гулять на свадьбу дальше.
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Так что со времен “Крестьянской свадьбы“ Питера Брейгеля старшего ничего в Нидерландах не изменилось.
Факт того, что двери суперкара отлично открываются, если машина оказалась внутри канала только добавляет курьезности ситуации.
Ранее сообщалось, в Киеве заметили новенький переход для пешеходов “в никуда“.
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