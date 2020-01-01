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Суперпарковка для суперкара: В Нидерландах Lamborghini застряла в большой луже

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Владелец автомобиля очень спешил на свадьбу.
Оказалось, двери как созданы для открывания в подобной ситуации
Оказалось, двери как созданы для открывания в подобной ситуации
aboutcars.pro

Патрульная служба Нидерландов посреди поля обнаружила припаркованный на водной поверхности канала элитный суперкар, сообщает Автоцентр.

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Мощный Lamborghini Aventador стоял ниже уровня земли, зажатый берегами небольшого канала. Тормозной путь, очевидно, пролегал над водой канала. Прибывшие службы ни в салоне авто, ни рядом с машиной никого не обнаружили, но впоследствии выяснили подробности ситуации.

Все дело в свадьбе. Счастливо избежав встречи с деревом, водитель просто бросил свое средство для передвижения стоимостью от полумиллиона долларов посреди поля и отправился гулять на свадьбу дальше.

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Среди поля полиция Нидерландов обнаружила брошенный автомобиль за полмиллиона долларов
Среди поля полиция Нидерландов обнаружила брошенный автомобиль за полмиллиона долларов
aboutcars.pro

Так что со времен “Крестьянской свадьбы“ Питера Брейгеля старшего ничего в Нидерландах не изменилось.

Факт того, что двери суперкара отлично открываются, если машина оказалась внутри канала только добавляет курьезности ситуации.

Тормозной путь застрявшего в грязи суперкара явно совпал с руслом канала
Тормозной путь застрявшего в грязи суперкара явно совпал с руслом канала
aboutcars.pro

Ранее сообщалось, в Киеве заметили новенький переход для пешеходов “в никуда“.

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Теги: Lamborghini Aventador, суперкар, элитные авто
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