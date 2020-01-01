Суперпарковка для суперкара: В Нидерландах Lamborghini застряла в большой луже

Владелец автомобиля очень спешил на свадьбу.

Оказалось, двери как созданы для открывания в подобной ситуации aboutcars.pro

Патрульная служба Нидерландов посреди поля обнаружила припаркованный на водной поверхности канала элитный суперкар, сообщает Автоцентр.

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Мощный Lamborghini Aventador стоял ниже уровня земли, зажатый берегами небольшого канала. Тормозной путь, очевидно, пролегал над водой канала. Прибывшие службы ни в салоне авто, ни рядом с машиной никого не обнаружили, но впоследствии выяснили подробности ситуации.

Все дело в свадьбе. Счастливо избежав встречи с деревом, водитель просто бросил свое средство для передвижения стоимостью от полумиллиона долларов посреди поля и отправился гулять на свадьбу дальше.

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Среди поля полиция Нидерландов обнаружила брошенный автомобиль за полмиллиона долларов aboutcars.pro

Так что со времен “Крестьянской свадьбы“ Питера Брейгеля старшего ничего в Нидерландах не изменилось.

Факт того, что двери суперкара отлично открываются, если машина оказалась внутри канала только добавляет курьезности ситуации.

Тормозной путь застрявшего в грязи суперкара явно совпал с руслом канала aboutcars.pro

Ранее сообщалось, в Киеве заметили новенький переход для пешеходов “в никуда“.