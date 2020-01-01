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Model Y Tesla отправилась к своим покупателям: Фото

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Подтверждаются слухи о начале поставок нового кроссовера Тесла Model Y с опережением графика на полгода.
Model Y Tesla отправилась к своим покупателям: Фото
© Electrek.co
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Model Y Tesla отправилась к своим покупателям: Фото
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На дорогах США заметили первые автовозы с  с электрическими кроссоверами Tesla Model Y, сообщает ТСН авто со ссылкой на еlectrek.

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Таким образом подтверждаются слухи о начале поставок нового кроссовера Тесла Model Y с опережением графика на полгода.

В предпоследний день февраля прошло сообщение о появлении на стоянке у завода Тесла кроссоверов Model Y и что новенькие электромобили уже отгружают с предприятия автовозами.

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Снимок с грузовиками, которые нагружены автомобилями Model Y, сделан в городе Милпитас, штат Калифорния.

Предполагается, что часть этих машин будут использованы в качестве тестовых моделей. Многие покупатели, невзирая на ажиотаж, не хотят приобретать электромобиль без пробных поездок.

Ранее сообщалось, что компактный кроссовер Tesla Model Y официально подтвердил 507 км на одном заряде.

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Теги: Tesla Model Y, автовоз, кроссовер
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