Облегченный двигатель для электромобилей создадут с помощью 3D-печати металла
Электромобили могут получить сильно облегченный двигатель, сообщает insideevs.
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Создание автомобилей на электрической тяге сопряжено с рядом проблем. Например, чем мощнее батарея, тем больше ее вес, а его надо везти. Или - уменьшение веса автомобиля увеличивает дальность его поездки, но не способствует крепости и надежности его конструкции.
Вот так, постоянно нащупывая баланс между весом и мощностью, весом и дальностью, весом и надежностью до сих пор развивался электрический автопром.
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Британской компанией Equipmake в сотрудничестве с HiETA был предложен новый вид двигателя, который может основательно изменить инженерные представления об электромобилях, а главное, уменьшить их цену. Проект получил название Ampere.
Инновационность идеи заключается в том, чтобы создавать электромотор не фрезерованием и созданием многокомпонентных узлов, а с помощью 3D-печати металла. Что дает ряд преимуществ.
Дорогие магниты и высокопрочные сплавы будут использованы только там, где необходимо. Термически эффективные тонкие стенки будут напрямую комбинироваться со структурой двигателя.
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Созданная архитектура двигателя, благодаря интегрированной функции теплообмена следующего поколения,
- будет обладать исключительной охлаждающей способностью,
- иметь малый вес, не более 10 кг,
- низкую инерцию,
- позволит значительно увеличить скорость вращения до 30 000 оборотов в минуту.
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Современные двигатели вырабатывают менее 5 кВт на килограмм своего веса. Облегченный двигатель, согласно расчетам, будет производить более 20 кВт/ кг.
Команда конструкторов надеется в ближайшем будущем произвести новый двигатель и протестировать его.
Ранее сообщалось, что в Великобритании обнаружили огромную свалку “Жигулей“.
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