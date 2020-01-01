Облегченный двигатель для электромобилей создадут с помощью 3D-печати металла

Облегченный двигатель Ampere будет иметь вес менее 10 кг, а скорость вращения - 30 000 оборотов в минуту.

Инновационный двигатель для электромобилей был создан за счет гранта Innovate UK Скриншот

Электромобили могут получить сильно облегченный двигатель, сообщает insideevs.

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Создание автомобилей на электрической тяге сопряжено с рядом проблем. Например, чем мощнее батарея, тем больше ее вес, а его надо везти. Или - уменьшение веса автомобиля увеличивает дальность его поездки, но не способствует крепости и надежности его конструкции.

Вот так, постоянно нащупывая баланс между весом и мощностью, весом и дальностью, весом и надежностью до сих пор развивался электрический автопром.

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Британской компанией Equipmake в сотрудничестве с HiETA был предложен новый вид двигателя, который может основательно изменить инженерные представления об электромобилях, а главное, уменьшить их цену. Проект получил название Ampere.

Инновационность идеи заключается в том, чтобы создавать электромотор не фрезерованием и созданием многокомпонентных узлов, а с помощью 3D-печати металла. Что дает ряд преимуществ.

Дорогие магниты и высокопрочные сплавы будут использованы только там, где необходимо. Термически эффективные тонкие стенки будут напрямую комбинироваться со структурой двигателя.

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Созданная архитектура двигателя, благодаря интегрированной функции теплообмена следующего поколения,

будет обладать исключительной охлаждающей способностью,

иметь малый вес, не более 10 кг,

низкую инерцию,

позволит значительно увеличить скорость вращения до 30 000 оборотов в минуту.

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Современные двигатели вырабатывают менее 5 кВт на килограмм своего веса. Облегченный двигатель, согласно расчетам, будет производить более 20 кВт/ кг.

Команда конструкторов надеется в ближайшем будущем произвести новый двигатель и протестировать его.

Ранее сообщалось, что в Великобритании обнаружили огромную свалку “Жигулей“.