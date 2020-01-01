Нью-Йоркский автосалон перенесли на конец лета

Автошоу на Манхэттене остановлено из-за коронавируса.

Крупнейший международный автосалон не будет открыт вовремя, сообщают организаторы шоу в социальных сетях.

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Еще одна международная выставка не откроется из-за пандемии COVID19. Организаторы главного автошоу в Нью-Йорке до последнего оценивали риски проведения автосалона в связи с распространением вируса.

Но массовое закрытие границ, введение в странах чрезвычайного положения, а главное - объявление Всемирной организацией здравоохранения пандемии вируса COVID19 на планете - перевесили все возражения.

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Нью-Йоркский автосалон закрывается, но только на полгода. В конце лета организаторы планируют его все-таки провести. “Решение о переносе шоу на конец лета экстраординарно. Но его нужно было принять, чтобы защитить посетителей, экспонентов и всех участников от коронавируса“, - сказал один из организаторов выставки Марк Шинберг, президент Ассоциации автомобильных дилеров Большого Нью-Йорка.

Таким образом, новая дата для крупнейшего американского автосалона уже установлена. Планируется, что с 28 августа по 6 сентября 2020 года на Манхэттене поклонники смогут посетить старейшее автошоу на планете.

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10-ти дневная ежегодная выставка автомобилей приносит в экономику города и штата 330 миллионов долларов дохода. В дополнение к отдельным программам во время шоу, проводятся автомобильные конференции, форумы, симпозиумы и другие мероприятия.

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