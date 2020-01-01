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Миниатюрный электромобиль из Швейцарии покорит 200 км

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В поддержку стиля нового автомобиля был также выпущен трехколесный электрический скутер, Microletta.
Миниатюрный электромобиль из Швейцарии покорит 200 км
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Миниатюрный электромобиль из Швейцарии покорит 200 км
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Миниатюрный электромобиль от швейцарской компании получил себе помощника, сообщает autocentre.

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Компания Micro-Mobility из Швейцарии уже несколько лет планирует представить на  Женевском автошоу компактный электромобиль. И хотя автосалон закрылся так и не начавшись, маленький городской автомобиль стал предметом обсуждения в прессе.

Microlino приводится в движение двигателем мощностью 14,75 л.с. с крутящим моментом 100 Нм , который может развивать до 90 км / ч. Он оснащен двумя различными вариантами батарей 8 или 14,4 кВт-ч, которые могут обеспечить расстояние до 125 или 200 км. 

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Автомобиль имеет одну переднюю дверь, совпавшую с ветровым стеклом. В продажу поступит в 2021 году. Цена, по швейцарским меркам, невысокая - 12 000 евро.

В поддержку стиля нового автомобиля был также выпущен трехколесный электрический скутер, Microletta. Он выглядит как игрушечный, однако может развивать скорость до 80 км / ч, оснащен двумя батареями, обеспечивающих дальность поездки до 100 км.

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При цене около 5400 долларов электроскутер Microletta может подорвать цены на другие европейские электрические скутеры, такие как немецкий Kumpan и итальянские Vespa Elettrica .

Ранее сообщалось, что Renault накануне премьеры представила электрический Twingo ZE.

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Теги: Microletta, Micro-Mobility, Microlino
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