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В Европе удвоился интерес к "зеленым" автомобилям

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Самыми востребованными оказались торговые марки Renault, Peugeot и Volkswagen.
Renault Zoe возглавила продажи экологических автомобилей в Европе
Renault Zoe возглавила продажи экологических автомобилей в Европе
Wikipedia.org

Подведены итоги январских продаж автомобилей в Европе, сообщает ТСН авто.

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За первый месяц 2020 года было продано 74,6 тысячи электрокаров и гибридов. Это на 121% больше, чем в 2019 году. Самыми востребованными оказались торговые марки Renault, Peugeot и Volkswagen. 

Также отмечается, что продажа гибридных авто за год подскочила на 174%, а чисто электрических моделей - на 89%. И это на фоне общего сокращения автомобильного рынка Европы на 7%.

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Самая популярная модель среди “зеленых“ автомобилей - Renault Zoe, продано почти 10000 экземпляров. На втором месте Peugeot e-208 - 3900 продаж. Далее с очень близкими результатами идут Volkswagen e-Golf (3296), Nissan Leaf (3177) и гибрид Mitsubishi Outlander PHEV (3149).

tsn.ua

Ранее сообщалось, что на киевском железнодорожном вокзале появились станции для зарядки электромобилей.

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Теги: Renault, Peugeot, Volkswagen
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