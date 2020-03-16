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Автогигант GM решил продавать автомобили беспроцентно с рассрочкой на 7 лет

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Ожидается, что продажи автомобилей в США в 2020 году упадут в среднем на 20% по сравнению с 2019 годом.
Автогигант GM решил продавать автомобили беспроцентно с рассрочкой на 7 лет
cnbc.com

GM предложила клиентам беспрецедентные условия для покупки автомобилей, сообщает cnbc.com.

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Автогигант General Motors в борьбе за покупателя продемонстрировал гибкость и умение быстро принимать решения.

С одной стороны GM полностью разделяет усилия, предпринимаемые правительством против распространения коронавируса. Автопроизводитель предоставил свои технические и логистические возможности американскому производителю ИВЛ - Ventec Life Systems для увеличения производства вентиляторов легких.

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С другой стороны General Motors стремится стимулировать продажи в условиях вспышки заболеваемости, вызванной коронавирусом.

Для этого компания предложила покупателям рассрочку на 7 лет без дополнительных платежей. Это на два года больше, чем в недавних программах. Также предлагаются на четыре месяца отсроченные платежи для тех, кто имеет кредит A +.

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Предложение прозвучало через несколько часов после того, как был сделан прогноз авторитетным изданием, что продажи автомобилей в США в 2020 году будут на 20% меньше, чем в 2019.

GM уже уведомила дилеров своих автомобилей Buick, Cadillac, Chevrolet и GMC о новых инициативах. Предварительно предложение будет действовать до 31 марта. 

Ранее сообщалось, что автогигант GM планирует захватить значительную долю рынка электромобилей: Тактика.

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Теги: GM, коронавирус, беспроцентный кредит
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