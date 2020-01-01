Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Пикап Тesla Cybertruck показали в самых неожиданных образах - фото

Комментариев: 0
Cybertruck наподобие Барби померял много нарядов.
Пикап Тesla Cybertruck показали в самых неожиданных образах - фото
© autoevolution.com
Фото 1/8
Пикап Тesla Cybertruck показали в самых неожиданных образах - фото
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

Авторское видение электропикапа Tesla Cybertruck в роли помощника многих служб появилось в сети, сообщает Авто24.

Читай также: У Илона Маска уже выпустили первый миллионный автомобиль

Компания Тесла умело поддерживает интерес к своему будущему пикапу. На этот раз усилиями портала LeaseFetcher поверхность пикапа использовали в качестве холста художника. 

На корпус самого обговариваемого пикапа были нанесены цветографические схемы различных городских и государственных служб.

Читай также: Тесла повышает ставки: батареи могут стать дешевле, чем у конкурентов

Это и буксир для фургона-эвакуатора, и машина для доставки пиццы, и авто курьерской службы, и автомобиль береговой охраны, и такси, и транспорт для полиции, и карета скорой помощи.  

Проба пера оказалась интересной и наверняка вызвала разные идеи у других художников, занимающихся граффити.

Читай также: Перепалка между миллиардерами: Так почему Гейтс не купил Тесла?

Одномоторная версия этого пикапа ожидается в конце 2021 года, трехмоторная полноприводная - выйдет с конвейера в конце 2022.

Ранее сообщалось, что Тесла получила свыше 500 000 предзаказов на свой первый пикап Cybertruck.t

Поделись:
Теги: LeaseFetcher, Tesla Cybertruck, граффити
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь