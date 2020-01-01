Пикап Тesla Cybertruck показали в самых неожиданных образах - фото

Cybertruck наподобие Барби померял много нарядов.

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Авторское видение электропикапа Tesla Cybertruck в роли помощника многих служб появилось в сети, сообщает Авто24.

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Компания Тесла умело поддерживает интерес к своему будущему пикапу. На этот раз усилиями портала LeaseFetcher поверхность пикапа использовали в качестве холста художника.

На корпус самого обговариваемого пикапа были нанесены цветографические схемы различных городских и государственных служб.

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Это и буксир для фургона-эвакуатора, и машина для доставки пиццы, и авто курьерской службы, и автомобиль береговой охраны, и такси, и транспорт для полиции, и карета скорой помощи.

Проба пера оказалась интересной и наверняка вызвала разные идеи у других художников, занимающихся граффити.

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Одномоторная версия этого пикапа ожидается в конце 2021 года, трехмоторная полноприводная - выйдет с конвейера в конце 2022.

Ранее сообщалось, что Тесла получила свыше 500 000 предзаказов на свой первый пикап Cybertruck.t