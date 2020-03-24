У главы ОП Андрея Ермака появился крутой Mercedes: Описание

Была выбрана модель Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC long (2019 года выпуска).

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак приобрел новенький Mercedes-Benz, сообщает Авто 24.

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Автомобиль представительского класса был приобретен 11 марта в ООО “Автомобильный дом Украина-Мерседес Бенц“ за 2 млн 972 тыс. 776 грн.

Была выбрана модель Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC long (2019 года выпуска).

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Также были оплачены услуги при приобретении автомобиля -106 тыс. 752 грн, сбор при приобретении права собственности на легковой автомобиль составил 123 тыс. 865 грн. В общей сложности покупка автомобиля для главы ОП обошлась в 3 млн 203 тыс. 393 грн.

Соответствующее уведомление о существенных изменениях в имущественном состоянии он внес 20 марта в Единый государственный реестр деклараций.

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Базовая версия Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC long стоит от 2 485 444 грн. Следовательно, А. Ермак заплатил за опции около 487 332 грн. К тому же, если автомобиль 2019 года выпуска, то на него должна быть скидка.

В базовом исполнении Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC long имеет 3 - литровый дизельный двигатель мощностью 286 л. с. и с крутящим моментом в 600 Нм. Постоянный полный привод. Разгон до первой сотни займет 5.8 секунды, а расход топлива в смешанном цикле составит всего 5,5 литра на 100 километров пробега.

Ранее сообщалось, что с воздуха показали кладбище 9000 новеньких Mercedes.