В Украине засняли самый новый заряженный кроссовер Mercedes

Стоимость Mercedes-AMG GLC63 S - 2,5 млн. гривен.

Также у авто новый салон и появилась виртуальная панель приборов topgir.com.ua

В Харькове засветился новейший Mercedes-AMG GLC63. Заряженный кроссовер Мерседес обновили и недавно он появился и в Украине.

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Конкретно засняли топовый вариант Mercedes GLC63 S, который отличается особой широкой решетке радиатора, обвесу и 20-дюймовым дискам. Также у авто новый салон и появилась виртуальная панель приборов.

А вот мотор остался неизменным - 4,0-литровый V8 твин-турбо в версии S по-прежнему выдает 510 л. с. и 700 Н∙м. Заряженный кроссовер Мерседес разгоняется до 100 км/ч за 3,8 с и развивает 280 км/ч. Стоимость Mercedes-AMG GLC63 S - 2,5 млн. гривен.

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