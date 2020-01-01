Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Как обработать авто от коронавируса: Советы

Комментариев: 0
Советы по обработке и меры предосторожности для водителей от Covid-19.
Как обработать авто от коронавируса: Советы
Как обработать авто от коронавируса: Советы
depositphotos.com

Коронавирус охватывает все большее количество населения. Ученые всего мира активно ищут вакцину, правительства стран вводят карантинные меры, а люди пытаются подавить панику.

Коронавирус – это опасная инфекция, которая может привести к летальному исходу. Вирус передается воздушно-капельным и контактным путем. Covid-19 длительное время сохраняет жизнеспособность - от 3 часов до 4 дней в зависимости от поверхности.

Читай также: Назван самый безопасный вид транспорта во время пандемии COVID-19

Несмотря на то, что личный автомобиль признан самым безопасным видом транспорта, необходимо регулярно проводить гигиеническую обработку салона. В ином случае инфицирования не избежать.

Как обезопасить автомобиль от вирусов:

  • Регулярно проветривайте машину – вирус “не любит“ свежий воздух.
  • Используйте даже в салоне защитную маску и перчатки.
  • Регулярно очищайте “контактные“ места в автомобиле спиртосодержащими антисептиками. К опасным поверхностям относятся дверные ручки, стеклоподъёмники, магнитола, руль и бардачок автомобиля.
  • Если берете попутчиков, обязательно используйте защитные маски и соблюдайте дистанцию (пассажирам желательно сидеть на задних креслах).

Набор супергероя наших дней
Набор супергероя наших дней
depositphotos.com

Как продезинфицировать автомобиль от коронавируса

Возвращаясь к антисептикам, напомним, что доказана эффективность спиртовых растворов. Однако, если вы не торопитесь, обработку автомобиля можно провести при помощи санитайзеров на основе перекиси водорода или водных растворов с содержанием хлора.

Читай также: Что поменялось в жизни автомобилистов после введения карантина

Теперь о дефиците средств на основе спирта. Если спирта нет, алкоголь не поможет – концентрация спирта в санитайзере должна быть не менее 60%. В аптеке можно попросить препарат с этанолом в составе выше 60%. Это может быть этиловый спирт, который подойдет для дезинфекции контактных поверхностей.  

Можно так же приготовить санитайзер для рук самостоятельно. 

Как сделать антисептик своими руками: Рецепт Комаровского

  • спирт медицинский - 240 мл,
  • перекись 3% - 15 мл,
  • глицерин -  5 мл,
  • вода – 60 мл.

В антисептик также можно добавить пару капель масла чайного дерева. 

При любой удобной возможности проветривайте авто, а руки мойте с мылом. И никакая инфекция не будет вам страшна.

Ранее сообщалось о том, что из-за коронавируса в Чехии закрылись заводы Skoda.

Поделись:
Теги: обработка, автомобиль, дезинфекция, COVID-19
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь