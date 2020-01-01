Как обработать авто от коронавируса: Советы
Коронавирус охватывает все большее количество населения. Ученые всего мира активно ищут вакцину, правительства стран вводят карантинные меры, а люди пытаются подавить панику.
Коронавирус – это опасная инфекция, которая может привести к летальному исходу. Вирус передается воздушно-капельным и контактным путем. Covid-19 длительное время сохраняет жизнеспособность - от 3 часов до 4 дней в зависимости от поверхности.
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Несмотря на то, что личный автомобиль признан самым безопасным видом транспорта, необходимо регулярно проводить гигиеническую обработку салона. В ином случае инфицирования не избежать.
Как обезопасить автомобиль от вирусов:
- Регулярно проветривайте машину – вирус “не любит“ свежий воздух.
- Используйте даже в салоне защитную маску и перчатки.
- Регулярно очищайте “контактные“ места в автомобиле спиртосодержащими антисептиками. К опасным поверхностям относятся дверные ручки, стеклоподъёмники, магнитола, руль и бардачок автомобиля.
- Если берете попутчиков, обязательно используйте защитные маски и соблюдайте дистанцию (пассажирам желательно сидеть на задних креслах).
Как продезинфицировать автомобиль от коронавируса
Возвращаясь к антисептикам, напомним, что доказана эффективность спиртовых растворов. Однако, если вы не торопитесь, обработку автомобиля можно провести при помощи санитайзеров на основе перекиси водорода или водных растворов с содержанием хлора.
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Теперь о дефиците средств на основе спирта. Если спирта нет, алкоголь не поможет – концентрация спирта в санитайзере должна быть не менее 60%. В аптеке можно попросить препарат с этанолом в составе выше 60%. Это может быть этиловый спирт, который подойдет для дезинфекции контактных поверхностей.
Можно так же приготовить санитайзер для рук самостоятельно.
Как сделать антисептик своими руками: Рецепт Комаровского
- спирт медицинский - 240 мл,
- перекись 3% - 15 мл,
- глицерин - 5 мл,
- вода – 60 мл.
В антисептик также можно добавить пару капель масла чайного дерева.
При любой удобной возможности проветривайте авто, а руки мойте с мылом. И никакая инфекция не будет вам страшна.
Ранее сообщалось о том, что из-за коронавируса в Чехии закрылись заводы Skoda.
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