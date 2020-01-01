Как обработать авто от коронавируса: Советы

Советы по обработке и меры предосторожности для водителей от Covid-19.

Коронавирус охватывает все большее количество населения. Ученые всего мира активно ищут вакцину, правительства стран вводят карантинные меры, а люди пытаются подавить панику.

Коронавирус – это опасная инфекция, которая может привести к летальному исходу. Вирус передается воздушно-капельным и контактным путем. Covid-19 длительное время сохраняет жизнеспособность - от 3 часов до 4 дней в зависимости от поверхности.

Читай также: Назван самый безопасный вид транспорта во время пандемии COVID-19

Несмотря на то, что личный автомобиль признан самым безопасным видом транспорта, необходимо регулярно проводить гигиеническую обработку салона. В ином случае инфицирования не избежать.

Как обезопасить автомобиль от вирусов:

Регулярно проветривайте машину – вирус “не любит“ свежий воздух.

Используйте даже в салоне защитную маску и перчатки.

Регулярно очищайте “контактные“ места в автомобиле спиртосодержащими антисептиками. К опасным поверхностям относятся дверные ручки, стеклоподъёмники, магнитола, руль и бардачок автомобиля.

Если берете попутчиков, обязательно используйте защитные маски и соблюдайте дистанцию (пассажирам желательно сидеть на задних креслах).

Набор супергероя наших дней depositphotos.com

Как продезинфицировать автомобиль от коронавируса

Возвращаясь к антисептикам, напомним, что доказана эффективность спиртовых растворов. Однако, если вы не торопитесь, обработку автомобиля можно провести при помощи санитайзеров на основе перекиси водорода или водных растворов с содержанием хлора.

Читай также: Что поменялось в жизни автомобилистов после введения карантина

Теперь о дефиците средств на основе спирта. Если спирта нет, алкоголь не поможет – концентрация спирта в санитайзере должна быть не менее 60%. В аптеке можно попросить препарат с этанолом в составе выше 60%. Это может быть этиловый спирт, который подойдет для дезинфекции контактных поверхностей.

Можно так же приготовить санитайзер для рук самостоятельно.

Как сделать антисептик своими руками: Рецепт Комаровского

спирт медицинский - 240 мл,

перекись 3% - 15 мл,

глицерин - 5 мл,

вода – 60 мл.

В антисептик также можно добавить пару капель масла чайного дерева.

При любой удобной возможности проветривайте авто, а руки мойте с мылом. И никакая инфекция не будет вам страшна.

Ранее сообщалось о том, что из-за коронавируса в Чехии закрылись заводы Skoda.