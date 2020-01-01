Секретную коллекцию из 300 раритетных автомобилей показали на видео

Экземпляр Bizzarrini P538 очень редкий - до этого считалось, что есть два выживших Bizzarrini P538 с V8 и два автомобиля с V12 этой фирмы.

Команда AMMO из Нью-Йорка показала гигантскую коллекцию редких автомобилей на заброшенном складе, сообщает topgir.

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Среди авто есть Ferrari, Chevrolet Corvette и Lamborghini, Bizzarrini P538 и Ford GT40. На самом деле в этом хранилище около трех сотен авто.

И есть настолько редкие экземпляры, что на аукционе их цена быстро достигнет 1 миллиона долларов, не меньше.

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Здесь десятки итальянских спортивных моделей, американских масл-каров, есть и японские автомобили-легенды. Для любого автолюбителя эти названия зучат как музыка De Tomaso Pantera, Lotus Esprit, Chevrolet Camaro, Dodge Charger Daytona и Plymouth Barracuda.

Это похоже на сказочную пещеру сокровищ - Lamborghini Diablo, Acura NSX, внедорожный Lambo LM002 или Acura Noble.

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Состояние автомобилей определить сложно. На них пыль, которую не вытирали 32 года. Начало коллекции было положено с конца 70-х. Некоторые авто будут выставлены на продажу. Так что это не последние новости об этом собрании.

Ранее сообщалось, что в Гонконге обнаружили склад интересных заброшенных автомобилей: Видео.