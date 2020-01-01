Новенький дорожный McLaren Elva 2020 выпустят в цвете легендарного болида

Этот автомобиль - дань уважения своему основателю Брюсу Макларену.

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Отделение McLaren выпустило спидстер в цветах гоночного автомобиля M6A 1967 года, сообщает avto.informator.

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Суперкар McLaren Elva, представленный в ноябре 2019 года, приобрел новую раскраску. Спидстер с открытым кокпитом и без лобового стекла стал оранжевым.

Этот автомобиль - дань уважения своему основателю Брюсу Макларену. Такой же оттенок был у ливреи его легендарного гоночного болида, с которым побеждал великий гонщик.

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McLaren Elva 2020 - один из выдающихся автомобилей. Прежде всего он является самым легким дорожным автомобилем, выпущенным британской маркой.

В этом автомобиле не предусмотрены стекла, но защита пассажиров от встречного потока воздуха есть. Она осуществляется с помощью первой в мире активной системы контроля воздушного потока.

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Воздух через отверстие над сплиттером разгоняется, а затем “выбрасывается“ над кокпитом, создавая своеобразный “пузырь“.

4,0-литровый V8 мотор с двойным турбонаддувом мощностью 815 л.с. и крутящим моментом 800 Нм является самым мощным вариантом двигателя McLaren V8. Разгон до 100 км / ч займет меньше трех секунд.

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Производство суперкара будет ограничено. Ни тираж, ни его стоимость не известны.

Цена базового McLaren Elva составляет 1 774 837 долларов США. Первые авто ожидаются в конце 2020 года.

Ранее сообщалось, что в Таиланде через 10 лет планируют выпускать 750 000 электрокаров в год.