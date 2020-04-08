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Карантин в ЕС: Может возникнуть дефицит туалетной бумаги

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Производители туалетной бумаги бьют тревогу – целлюлоза поступает с задержками на заводы. Ситуация сложилась в связи с карантином в ЕС.
Карантин в ЕС: Может возникнуть дефицит туалетной бумаги
Карантин в ЕС: Может возникнуть дефицит туалетной бумаги
depositphotos.com

Крупные производители материалов из целлюлозы, таких как туалетная бумага, предупреждают о возможных задержках на производстве. Границы закрыты, приходится искать варианты объезда, что задерживает сырье, а вместе с ним и производство конечного продукта. Об этом сообщает  ЦТС со ссылкой на Sea News.

Карантин в ЕС: Может возникнуть дефицит туалетной бумаги
Карантин в ЕС: Может возникнуть дефицит туалетной бумаги
depositphotos.com

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Проблема возникла с автотранспортом на границах, которые ряд европейских стран, включая Норвегию, Германию и Испанию в марте закрыли.  В результате грузы финской Metsä Fibre и шведской Södra Cell International в Европе простаивают в многочасовых, а порой и многодневных пробках. Ситуация не имеет определенных сроков, тк распространение коронавирусной инфекции не уменьшается, а это значит, что границы так и будут заблокированы.

Сейчас производители владеют запасами продукта на складах, но если карантин продлится дольше, запасы исчерпаются. А поступление сырья для производства нового товара происходит с задержками.

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Теги: туалетная бумага, карантин, задержки
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