Цены на нефть обвалились: Что будет с бензином в Украине

"На рынке нефти контракт с поставкой в мае торговался в отрицательной зоне. Это отражение огромного профицита на рынке, который есть сейчас"- считает эксперт.

В понедельник, 20 апреля, стоимость нефти марки WTI рекордно упала сначала до 1 доллара, а потом ушла в глубокий минус до -37 долларов. Продавцы были готовы платить покупателям, чтобы те забрали нефть, так как сырье негде хранить. Что в целом произошло и как этот исторический обвал повлияет на нашу страну bigmir.net рассказал аналитик Альпари Максим Пархоменко.

Суть ситуации заключается в том, что в последний день торгов контрактом никто не торгует. По нему уже идут расчеты, биржа закрывает реестр и в нем остаются только производители и участники, которые получат эту нефть в живом виде. Реальная же торговля им была закрыта еще в пятницу. Т.е. по факту его не мог никто купить, а продать - пожалуйста. Те участники, которые не успели с него выйти по тем или иным причинам, а их было немного, и продавали нефть - отметил он.

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В то же время ближайший контракт, который могут купить все, торговался по цене в 20 долларов и торгуется на этой же отметке сейчас.

“Но, несмотря на эту ситуацию, цены на нефть не будут долго оставаться на столь низких отметках. В будущем темпы потребления нефти будут продолжать свой рост. Способствовать этому и толкать спрос на энергию вверх будет открытие и запуск экономик после карантина. За счет этого цены на нефть будут стабилизироваться и расти в рамках ближайшего месяца“ - заявил эксперт.

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“На украинском рынке эта ситуация не скажется никак. Ведь реальная цена поставки нефти в будущем будет по цене на уровне в 20 долларов за баррель. В пересчете в стоимость бензина она будет оставаться такой же“ - подытожил Максим Пархоменко.

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