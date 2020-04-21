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Цены на нефть обвалились: Что будет с бензином в Украине

Комментариев: 2
"На рынке нефти контракт с поставкой в мае торговался в отрицательной зоне. Это отражение огромного профицита на рынке, который есть сейчас"- считает эксперт.
Цены на нефть обвалились: Что будет с бензином в Украине
Цены на нефть обвалились: Что будет с бензином в Украине
depositphotos

В понедельник, 20 апреля, стоимость нефти марки  WTI  рекордно упала сначала до 1 доллара, а потом ушла в глубокий минус до -37 долларов. Продавцы были готовы платить покупателям, чтобы те забрали нефть, так как сырье негде хранить. Что в целом произошло и как этот исторический обвал повлияет на нашу страну bigmir.net рассказал аналитик Альпари Максим Пархоменко.

Суть ситуации заключается в том, что в последний день торгов контрактом никто не торгует. По нему уже идут расчеты, биржа закрывает реестр и в нем остаются только производители и участники, которые получат эту нефть в живом виде. Реальная же торговля им была закрыта еще в пятницу. Т.е. по факту его не мог никто купить, а продать - пожалуйста. Те участники, которые не успели с него выйти по тем или иным причинам, а их было немного, и продавали нефть - отметил он.

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В то же время ближайший контракт, который могут купить все, торговался по цене в 20 долларов и торгуется на этой же отметке сейчас.

“Но, несмотря на эту ситуацию, цены на нефть не будут долго оставаться на столь низких отметках. В будущем темпы потребления нефти будут продолжать свой рост. Способствовать этому  и толкать спрос на энергию вверх будет открытие и запуск экономик после карантина. За счет этого цены на нефть будут стабилизироваться и расти в рамках ближайшего месяца“ - заявил эксперт.

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“На украинском рынке эта ситуация не скажется никак. Ведь реальная цена поставки нефти в будущем будет по цене на уровне в 20 долларов за баррель. В пересчете в стоимость бензина она будет оставаться такой же“ - подытожил Максим Пархоменко. 

Ранее сообщалось, что в Украине стремительно подешевел газ для авто: Цены от 7,5 грн за литр.

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Теги: нефть, рынок, цены, кризис
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  21.04.2020, 14:30
Оценка:  -1
гость
В Украине думаю подорожает на 2 грн
ЗаелоПластинку    21.04.2020, 14:28
Оценка:  +3
ЗаелоПластинку
Теперь ясно куда Антибес делся. Зарплату не платят в тролятне
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