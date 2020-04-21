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Укртранснафта закупает дешевую нефть в резерв

Комментариев: 2
Компания закупает нефть для пополнения резервов по рекордно низким ценам.
Укртранснафта закупает дешевую нефть в резерв
Укртранснафта закупает дешевую нефть в резерв
facebook/ukrtransnafta

Закупку для восполнения запасов нефти начал оператор нефтетранспортной системы Украины “Укртранснафта“. Во вторник вечером, 21 апреля, ожидается прибытие первого танкера с объемом 80-90 тыс. тонн нефти. Об этом сообщает enkorr.

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По данным источника, загрузка танкера проведена в Турции 13 апреля. И еще один танкер ожидается на этой неделе.

Причиной закупки послужили рекордно низкие цены на нефть. За последние 20 лет, стоимость не падала так сильно. Также карантин из-за распространения коронавируса снизил спрос на “черное“ золото.

Объем резервуаров для хранения нефти у компании “Укртранснафта“ составляет 1,083 млн. куб. м. Это 11 резервных парков по всех стране.

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В рамках договорных обязательств по Ассоциации с ЕС до 2022 года Украина обязалась сформировать запас нефти и нефтепродуктов в эквиваленте не менее 2 млн т сырой нефти. Большая часть из которых (70%) должны составлять нефтепродукты и еще 30% - сырая нефть. Мероприятия по созданию резервов находятся на стадии разработки законопроекта.

Ранее сообщалось, что цены на нефть обвалились: Что будет с бензином в Украине.

 

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Теги: нефть, кризис, Укртранснафта
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  21.04.2020, 15:12
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гость
правильно делают
гость  (аноним)  21.04.2020, 14:51
Оценка:  0
гость
молодцы!!!
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