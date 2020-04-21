Укртранснафта закупает дешевую нефть в резерв

Компания закупает нефть для пополнения резервов по рекордно низким ценам.

Закупку для восполнения запасов нефти начал оператор нефтетранспортной системы Украины “Укртранснафта“. Во вторник вечером, 21 апреля, ожидается прибытие первого танкера с объемом 80-90 тыс. тонн нефти. Об этом сообщает enkorr.

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По данным источника, загрузка танкера проведена в Турции 13 апреля. И еще один танкер ожидается на этой неделе.

Причиной закупки послужили рекордно низкие цены на нефть. За последние 20 лет, стоимость не падала так сильно. Также карантин из-за распространения коронавируса снизил спрос на “черное“ золото.

Объем резервуаров для хранения нефти у компании “Укртранснафта“ составляет 1,083 млн. куб. м. Это 11 резервных парков по всех стране.

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В рамках договорных обязательств по Ассоциации с ЕС до 2022 года Украина обязалась сформировать запас нефти и нефтепродуктов в эквиваленте не менее 2 млн т сырой нефти. Большая часть из которых (70%) должны составлять нефтепродукты и еще 30% - сырая нефть. Мероприятия по созданию резервов находятся на стадии разработки законопроекта.

Ранее сообщалось, что цены на нефть обвалились: Что будет с бензином в Украине.