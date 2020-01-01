Кличко опроверг фейк: Метро на Виноградарь строится

"Работы продолжаются. И пока – по графику" – отметил Виталий Кличко.

Мэр Киева Виталий Кличко выступил с опровержением того, что работы по строительству метро на жилом массиве “Виноградарь“ остановлены.

По информации мэра, сборка огромного проходческого комплекса находится на стадии завершения.

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“Согласно проекту, проходческий щит начнет работать со стороны станции “Мостицкая“ и финиширует почти через 1,3 км, возле станции “Сырец“. Как говорят строители, на эти работы им потребуется приблизительно 6 месяцев“ – сказал Кличко.

Представители “Киевметрострой“ в свою очередь отмечают, что проект полностью финансируется городом и делается все возможное, чтобы станции открылись в намеченный срок – в декабре 2021 года.

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Новые станции метро разгрузят пассажиропоток в городе, ведь перевозить они будут до 90 тысяч человек в сутки. Протяженность пути между станциями составит 3,7 км. Мэр убеждает, что лично контролирует процесс строительства.

“Я собираюсь еще раз наведаться на строительство в ближайшие дни. С проверкой“ – сказал Кличко.

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