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Продолжается усиленное мытье улиц Киева - Кличко

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Киев усиленно моют. На дорогах столицы работает 55 специальных машин.
Продолжается усиленное мытье улиц Киева - Кличко
Продолжается усиленное мытье улиц Киева - Кличко
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Усиленное мытье улиц Киева продолжается. На улицах города работает специализированная техника. Об этом заявил Виталий Кличко на онлайн-брифинге в среду, 22 апреля.

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“Только за прошедшие сутки дорожники использовали более двух тысяч кубометров раствора со спецсредствами. Усиленное мытье улиц продолжается. Ежедневно на дорогах работает 55 единиц спецтехники. В воздухе столицы до сих пор фиксируют продукты горения. Дороги в столице мыли спецсредствами и до этой ситуации с загрязнением воздуха. С начала ограничительных мер“ – сказал мэр Киева.

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Мер призвал не жечь траву и мусор. Вероятность возгорания от малой искры очень велика.

В Киевской области за прошедшие сутки зафиксировано 37 очагов возгорания. Из-за этого пожарники работают в усиленном режиме.

Ранее сообщалось, что Кличко опроверг фейк: Метро на Виноградарь строится.

 

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Теги: Киев, Кличко, спецтехника, карантин
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