В Украине стремительно падают продажи авто - эксперт

Рынок автомобилей переживает кризис, из которого он будет выходить еще очень долго.

Рынок автомобилей переживает одно из худших падений за свою историю. В сравнении с мартом продажи апреля упали на -75%. Глава компании AUTO-Consulting Олег Омельницкий рассказал о ситуации на рынке в своем Facebook.

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По данным компании, AUTO-Consulting в апреле продажи автомобилей упали на 63% в сравнении с мартом. Ситуация на рынке новых автомобилей скатилась к 2015 году.

Рынок новых авто откатился в начало 2015 года (за весь год тогда было зафиксировано всего 46,5 тыс. шт продаж). Этот объем был примерно соизмерим с 1969 годом“ – сказал Олег Омельницкий.

Вторая неделя апреля показала падение продаж на уровне -44%, а третья опять опустила рынок в яму – 75% упадка в продажах. Олег Омельницкий возлагает надежды на то, что продажи апреля выйдут на уровень в 2500 шт проданных авто.

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Рынок бизнес авто чувствует себя немного лучше.

“Там за 3 недели зафиксирован спад на 54%, но рынок вытянули за счет экстренных закупок медавтомобилей и микроавтобусов для развозки персонала“ – отметил Олег Омельницкий.

Самое большое падение, по мнению эксперта уже пройдено. В начале апреля продажи автомобилей по всей стране исчислялись единицами. Чуть позже наметился некоторый рост. Из кризисной ситуации рынок будет выходить долго.

Ранее сообщалось, что в Хмельницком нашли стоянку ретро авто.