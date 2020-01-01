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Карантин в Киеве: Цены на такси снизились

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Из-за карантина, снижения спроса и удешевления топлива службы такси снизили стоимость на свои услуги.
Карантин в Киеве: Цены на такси снизились
Карантин в Киеве: Цены на такси снизились
depositphotos

Общенациональный карантин, который начался с середины марта, повлиял на работу служб такси. Цены снизились, что также обусловлено удешевлением топлива. Об этом сообщает портал Такси.сервис.

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Исследование источник проводил среди всех популярных служб такси Киева (их 37) и трех главных агрегаторов Bolt, Uklon, Uber. Стоимость сравнивали на примере двух маршрутов протяженностью 7 и 12 км.

В марте стоимость поездки на маршрутах не отличалась от докарантинной. В середине апреля наметилось снижение.  Маршрут, протяженностью в 12 км стал дешевле в среднем 10 грн, но есть и рекордное снижение стоимости на 17 грн.

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Среди агрегаторов такси у Bolt и Uklon снижение цен приблизительно равно. Поездки в 7 км и 12 км подешевели приблизительно на 5 и 11 гр соответственно. Служба такси Uber практически не изменила свой прайс, здесь снижение на любом маршруте составило 5 грн. Таким образом, среди крупных агрегаторов, самым дорогим такси остается Uber.

Карантин в Киеве: Цены на такси снизились
Карантин в Киеве: Цены на такси снизились
taxiservice

Ранее сообщалось, что обещанные Маском роботакси будут готовы в 2020 году.

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Теги: такси, цены, карантин
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