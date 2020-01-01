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В Европе хотят стимулировать утилизацию старых авто для покупки новых

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Идея состоит в том, что бы через утилизацию старых авто стимулировать продажи новых более экологичных.
В Европе хотят стимулировать утилизацию старых авто для покупки новых
В Европе хотят стимулировать утилизацию старых авто для покупки новых
Wikipedia

В Европе разработают программу стимуляции покупки авто через утилизацию старого. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на иностранные СМИ.

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Так, председатель ЕС по вопросам климата Франс Тиммерманс видит перспективу улучшения экологии в нынешней ситуации.

“Мы видим, что автомобильная промышленность просит нас помочь им и домохозяйствам позволить себе купить новый автомобиль.

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Почему бы мы не сделали это при помощи экологичных схем утилизации, заменив старый и грязный автомобиль на более чистый, даже с нулевыми выбросами?“ - цитирует источник Франса Тиммерманса.

Пока проект находится на стадии разработки. При его успешной реализации, рынок автомобилей ЕС обновится новыми экологичными автомобилями, а автопрому будет легче выйти из кризиса коронавируса.

Ранее сообщалось, что Рада отменила штрафные баллы за нарушение ПДД.

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Теги: ЕС, продажи авто, кризис
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