В Европе хотят стимулировать утилизацию старых авто для покупки новых
В Европе разработают программу стимуляции покупки авто через утилизацию старого. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на иностранные СМИ.
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Так, председатель ЕС по вопросам климата Франс Тиммерманс видит перспективу улучшения экологии в нынешней ситуации.
“Мы видим, что автомобильная промышленность просит нас помочь им и домохозяйствам позволить себе купить новый автомобиль.
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Почему бы мы не сделали это при помощи экологичных схем утилизации, заменив старый и грязный автомобиль на более чистый, даже с нулевыми выбросами?“ - цитирует источник Франса Тиммерманса.
Пока проект находится на стадии разработки. При его успешной реализации, рынок автомобилей ЕС обновится новыми экологичными автомобилями, а автопрому будет легче выйти из кризиса коронавируса.
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